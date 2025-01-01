DokumentationKategorien
Die Basisklasse CObject

CObject ist eine Basisklasse der Standardbibliothek MQL5.

Beschreibung

Klasse CObject bietet allen ihren abgeleiteten Klassen die Möglichkeit ein Element einer verketteten Liste zu sein. Außerdem werden eine Reihe von virtuellen Methoden für die weitere Umsetzung in abgeleiteten Klassen definiert.

Deklaration

   class CObject

Kopf

   #include <Object.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

Direkte Ableitungen

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

Prev

Erhält den Wert des vorhergehenden Elements

Prev

Setzt den Wert des vorhergehenden Elements

Next

Erhält den Wert des nachfolgenden Elements

Next

Setzt den Wert des nachfolgenden Elements

Vergleich

 

virtual Compare

Gibt das Ergebnis des Vergleichs zum einen anderen Objekt zurück

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Schreibt ein Objekt in eine Datei

virtual Load

Liest ein Objekt aus einer Datei

virtual Type

Gibt den Typ des Objekts zurück

 