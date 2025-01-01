Die Basisklasse CObject
CObject ist eine Basisklasse der Standardbibliothek MQL5.
Beschreibung
Klasse CObject bietet allen ihren abgeleiteten Klassen die Möglichkeit ein Element einer verketteten Liste zu sein. Außerdem werden eine Reihe von virtuellen Methoden für die weitere Umsetzung in abgeleiteten Klassen definiert.
Deklaration
class CObject
Kopf
#include <Object.mqh>
Vererbungshierarchie
CObject
Direkte Ableitungen
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Wert des vorhergehenden Elements
Setzt den Wert des vorhergehenden Elements
Erhält den Wert des nachfolgenden Elements
Setzt den Wert des nachfolgenden Elements
Vergleich
virtual Compare
Gibt das Ergebnis des Vergleichs zum einen anderen Objekt zurück
Eingabe/Ausgabe
virtual Save
Schreibt ein Objekt in eine Datei
virtual Load
Liest ein Objekt aus einer Datei
virtual Type
Gibt den Typ des Objekts zurück