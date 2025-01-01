DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertBaseMagic 

Magic

Setzt die Identifikator (Magic) von Expert Advisor.

void  Magic(
   ulong  value     // ID
   )

Parameter

value

[in]  Identifikator vom Expert Advisor.

Rückgabewert

Nichts.