DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertTradeEventOrderPlaced 

TradeEventOrderPlaced

Handler des Ereignisses "Pending-Order platziert".

virtual bool  TradeEventOrderPlaced()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.