Handler des Ereignisses "Änderung der Parameter einer Position".

virtual bool  TradeEventPositionModified()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.