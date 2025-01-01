DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertBaseTrendType 

TrendType

Setzt die Identifikator des Trends.

void  TrendType(
   M_TYPE_TREND    value         // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Ein neuer Wert der Trend-Identifikator.

Rückgabewert

Nichts.