- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetOtherSeries
Setzt Zeiger auf die externe Nicht-Preis-Objekte-Zeitreihen.
virtual bool SetOtherSeries(
Parameter
spread
[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Spread.
time
[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Time.
tick_volume
[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe TickVolume.
real_volume
[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe RealVolume.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Setzten von Zeigern auf Nicht-Preis-Objekte-Zeitreihen ist erforderlich, wenn das Objekt ein Symbol und Zeitrahmen (die bei der Anfangsinitialisierung gesetzt wurden) und Nicht-Preis-Zeitreihen, die für die weitere Arbeit erforderlich sind, verwendet.