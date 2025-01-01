SetOtherSeries

Setzt Zeiger auf die externe Nicht-Preis-Objekte-Zeitreihen.

virtual bool SetOtherSeries(

CiSpread* spread,

CiTime* time,

CiTickVolume* tick_volume,

CiRealVolume* real_volume

)

Parameter

spread

[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Spread.

time

[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Time.

tick_volume

[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe TickVolume.

real_volume

[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe RealVolume.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Setzten von Zeigern auf Nicht-Preis-Objekte-Zeitreihen ist erforderlich, wenn das Objekt ein Symbol und Zeitrahmen (die bei der Anfangsinitialisierung gesetzt wurden) und Nicht-Preis-Zeitreihen, die für die weitere Arbeit erforderlich sind, verwendet.