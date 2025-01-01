- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetPriceSeries
Setzt Zeiger auf die externe Preisobjekte-Zeitreihen.
|
virtual bool SetPriceSeries(
Parameter
open
[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Open.
high
[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe High.
low
[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Low.
close
[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Close.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Setzten von Zeigern auf Preis-Objekte-Zeitreihen ist erforderlich, wenn das Objekt ein Symbol und Zeitrahmen (die bei der Anfangsinitialisierung gesetzt wurden) und Preis-Zeitreihen, die für die weitere Arbeit erforderlich sind, verwendet.