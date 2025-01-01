DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertBaseSetPriceSeries 

SetPriceSeries

Setzt Zeiger auf die externe Preisobjekte-Zeitreihen.

virtual bool  SetPriceSeries(
   CiOpen*    open,        // Zeiger
   CiHigh*    high,        // Zeiger
   CiLow*     low,         // Zeiger
   CiClose*   close        // Zeiger
   )

Parameter

open

[in]  Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Open.

high

[in]  Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe High.

low

[in]  Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Low.

close

[in]  Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Close.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Setzten von Zeigern auf Preis-Objekte-Zeitreihen ist erforderlich, wenn das Objekt ein Symbol und Zeitrahmen (die bei der Anfangsinitialisierung gesetzt wurden) und Preis-Zeitreihen, die für die weitere Arbeit erforderlich sind, verwendet.