SetPriceSeries

Setzt Zeiger auf die externe Preisobjekte-Zeitreihen.

virtual bool SetPriceSeries(

CiOpen* open,

CiHigh* high,

CiLow* low,

CiClose* close

)

Parameter

open

[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Open.

high

[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe High.

low

[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Low.

close

[in] Ein Zeiger für den Zugriff auf die Zeitreihe Close.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Setzten von Zeigern auf Preis-Objekte-Zeitreihen ist erforderlich, wenn das Objekt ein Symbol und Zeitrahmen (die bei der Anfangsinitialisierung gesetzt wurden) und Preis-Zeitreihen, die für die weitere Arbeit erforderlich sind, verwendet.