DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertTradeEventOrderTriggered 

TradeEventOrderTriggered

Handler des Ereignisses "Pending-Order aktiviert".

virtual bool  TradeEventOrderTriggered()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.