ViewUpDirectionSet
Legt die Richtung des oberen Rahmenrandes im 3D-Raum fest.
|
void ViewUpDirectionSet(
Parameter
&up_direction
[in] Richtung des oberen Teils des Frames im 3D-Raum.
Rückgabewert
Keiner.
Hinweis
Das Setzen einer neuen Richtung mit ViewUpDirectionSet() ändert die Ansichtsmatrix, die in ViewMatrixGet() erhalten wurde.
ViewUpDirectionSet() wird zusammen mit ViewTargetSet() verwendet, um die Blickrichtung zu definieren.