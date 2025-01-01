ViewUpDirectionSet

Legt die Richtung des oberen Rahmenrandes im 3D-Raum fest.

void ViewUpDirectionSet(

const DXVector3 &up_direction

);

Parameter

&up_direction

[in] Richtung des oberen Teils des Frames im 3D-Raum.

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Das Setzen einer neuen Richtung mit ViewUpDirectionSet() ändert die Ansichtsmatrix, die in ViewMatrixGet() erhalten wurde.

ViewUpDirectionSet() wird zusammen mit ViewTargetSet() verwendet, um die Blickrichtung zu definieren.