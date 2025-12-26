输出生产价格指数(PPI)月率m/m反映了与上月相比，指定月份英国制造商在国内和国外市场通过出售商品获得的金额的变化。

除了生产成本以外，包括劳动力成本、原材料、能源和企业维护、销售价格还包括制造商的加价、贷款利息、设施和房屋维护和租赁费用。所有指数都不包括增值税(VAT)，但包括香烟、烟草制品、酒精和石油产品的消费税。

指数计算中包含的产品分为10个主要组：

食品

烟草和酒类

服装、纺织品和皮革

纸张和印刷

石油产品

化学品和药品

金属、机械和设备

计算机、电子和光学产品

交通工具

其他工业产品

来自这些类别的商品都被分组到一个篮子里。这些商品的输出价格是通过对制造商的月度调查来收集的。该指数是相对于当前设定的2010年基准年，基于权重来计算的。2010年的基准水平设定为100。权重每隔五年就会调整一次。

输出PPI反映了商品的输出价格，并从制造商角度描述了通货膨胀。因此，它略高于消费者通胀数据。指数增长通常被视为对英镑报价有利。

最后值: