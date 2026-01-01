英国央行(BoE)货币政策报告是英国央行发布的季度报告，反映了英国央行货币政策委员会在利率决策中使用的经济分析和通胀预测。该名称自2019年11月以来一直应用于此报告。该报告之前作为英国央行通胀报告发布。

货币政策委员会(MPC)制定了货币政策，以使通货膨胀率保持较低水平并保持稳定，从而支持增长和就业。在保持价格稳定的前提下，委员会还必须支持国家经济政策。

货币政策报告是一份详细的文件，可以反映当前的金融和经济形势。该报告根据逻辑性分为几个章节。

该报告根据逻辑性分为几个章节。

第一章是对全球经济和金融市场发展的分析。

第二章，英国央行将对国民需求和生产进行分析，单独描述家庭消费水平、住房市场状况、公共部门支出、贸易状况和商业投资。

接下来是消费水平的前景展望。

下一个重要章节涉及到价格的发展。消费价格（作为通货膨胀的主要指标）会单独考虑，该报告包括了消费价格的短期展望。除了对国内外成本压力的描述外，该章节还包含了通胀预期的数据。

报告的最后一部分专门讨论通货膨胀、需求和失业的前景。此外，这里还描述了经济的主要风险。

另外，报告还包括独立的子部分（所谓的文本框），其更详细地描述了通胀压力因素。

英国央行(BoE)货币政策报告是监管机构发布的主要文件之一。它的特点是分析影响通货膨胀发展的所有因素，和英国央行(BoE)利率。因此，如果报告包含有利的预测，这可能对英镑报价有积极的短期影响。