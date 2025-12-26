英国生产者输入物价指数年率 y/y (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
价格
|低级别
|0.8%
|-1.4%
|
-1.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.9%
|
0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
输入生产价格指数(PPI)年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份英国制造商购买的原材料和燃料的价格变化。该指数的计算包括进口和国内的原材料和燃料。它也不局限于最终产品中使用的材料，但包括企业日常运营所需的内容（如员工用餐、办公用品、公司汽车燃料等）。
该指数是根据目前设定的2010年的基准期计算的。2010年的基准水平设定为100。
该指标是根据全国各地制造商的调查数据得出的。根据对总成本的影响，权重被赋予指数组件。指数根据季节进行调整。
这个指数反映了英国制造商的运营费用，是消费通货膨胀的领先指标。该指标的增长可能对英镑报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国生产者输入物价指数年率 y/y (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Input y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
0.8%
-1.4%
-1.5%
12月 2024
-1.5%
-2.5%
-2.1%
11月 2024
-1.9%
-2.9%
-2.4%
10月 2024
-2.3%
-2.6%
-2.3%
9月 2024
-2.3%
-1.0%
-1.0%
8月 2024
-1.2%
0.2%
7月 2024
0.4%
-0.4%
6月 2024
-0.4%
1.3%
-0.7%
5月 2024
-0.1%
-1.6%
-1.4%
4月 2024
-1.6%
-2.5%
3月 2024
-2.5%
-1.2%
-2.2%
2月 2024
-2.7%
-2.3%
-2.8%
1月 2024
-3.3%
-3.1%
-2.1%
12月 2023
-2.8%
-3.1%
-2.7%
11月 2023
-2.6%
-3.3%
-2.6%
10月 2023
-2.6%
-2.1%
-2.1%
9月 2023
-2.6%
-0.8%
-2.0%
8月 2023
-2.3%
-3.2%
-3.2%
7月 2023
-3.3%
-5.1%
-2.9%
6月 2023
-2.7%
-3.3%
0.4%
5月 2023
0.5%
2.4%
4.2%
4月 2023
3.9%
3.8%
7.3%
3月 2023
7.6%
9.8%
12.8%
2月 2023
12.7%
10.8%
14.7%
1月 2023
14.1%
15.4%
16.2%
12月 2022
16.5%
19.2%
18.0%
10月 2022
19.2%
17.7%
20.8%
9月 2022
20.0%
17.2%
20.9%
8月 2022
20.5%
21.0%
22.6%
7月 2022
22.6%
24.8%
24.1%
6月 2022
24.0%
23.5%
22.4%
5月 2022
22.1%
19.9%
20.9%
4月 2022
18.6%
20.7%
18.6%
3月 2022
19.2%
13.4%
15.1%
2月 2022
14.7%
12.6%
14.2%
1月 2022
13.6%
14.2%
13.8%
12月 2021
13.5%
14.6%
15.2%
11月 2021
14.3%
11.0%
13.7%
10月 2021
13.0%
11.5%
11.9%
9月 2021
11.4%
13.6%
11.2%
8月 2021
11.0%
10.3%
10.4%
7月 2021
9.9%
6.3%
9.7%
6月 2021
9.1%
8.0%
10.4%
5月 2021
10.7%
11.3%
10.0%
4月 2021
9.9%
10.0%
6.4%
3月 2021
5.9%
6.2%
3.3%
2月 2021
2.6%
2.1%
1.6%
1月 2021
1.3%
-1.3%
0.6%
12月 2020
0.2%
0.0%
-0.3%
11月 2020
-0.5%
1.7%
-1.2%
