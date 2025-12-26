英国核心零售价格指数月率 m/m (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) m/m)
|低级别
|-0.4%
|0.4%
|
0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.1%
|
-0.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
核心零售价格指数(RPI)月率m/m显示了与上月相比，指定月份反映家庭支出的商品和服务的价格的变化。
RPI是衡量国家通胀的指标，它是根据一篮子消费品进行评估的。这个篮子包括食品、衣服、汽车燃料和其他商品和服务。
一篮子商品和服务每年至少修订一次，以反映实际的经济、技术和文化模式。固定权重适用于列表中每一项的价格变化（篮子元素对最终指数的影响反映了它们对典型家庭预算的重要性）。如果某一品牌的产品从多种类型的商店中消失，那么在价格和质量上最接近它的品牌就会被选择来保持其代表性。
与居民消费价格指数不同，其只包括房屋租金成本，而零售价格指数包括了以下房屋成本：房产税，房屋贬值，建筑保险，土地租金和其他房屋购买成本。该计算不包括支付抵押贷款。
此外，在使用的数学公式中，RPI与居民消费价格指数(CPI)不同：在RPI中使用新旧价格之间的算术平均值，而CPI作为几何平均值来计算。因此，RPI通常会产生更高的通胀数据：在实践中，RPI的年增长率平均比CPI高出1.2个百分点。
零售价格指数增长表明了这个国家通货膨胀的增长。这可能会对英镑报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国核心零售价格指数月率 m/m (United Kingdom Core Retail Price Index (RPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
