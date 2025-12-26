英国核心居民消费价格指数(CPI)月率m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
价格
|低级别
|0.0%
|0.5%
|
0.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.1%
|
0.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
英国核心居民消费价格指数(CPI)月率m/m显示了与上月相比，在报告月消费者的固定篮子商品和服务的价格变化。由于高波动性，这个指数不包含食品和能源的价格。根据在消费支出中所占的份额，篮子中的每一个元素在指数计算中都有一定的权重。这个指数被视为衡量本国通货膨胀的重要指标之一。因此，该指标增长可能对GBP报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国核心居民消费价格指数(CPI)月率m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
0.0%
0.5%
0.3%
7月 2025
0.2%
0.2%
0.4%
6月 2025
0.4%
0.5%
0.2%
2月 2025
0.4%
-0.4%
-0.4%
12月 2024
0.3%
0.6%
0.0%
11月 2024
0.0%
0.0%
0.4%
10月 2024
0.4%
0.4%
0.1%
9月 2024
0.1%
0.3%
0.4%
8月 2024
0.4%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.1%
0.5%
5月 2024
0.5%
1.4%
0.9%
4月 2024
0.9%
0.6%
3月 2024
0.6%
1.5%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.0%
-0.9%
1月 2024
-0.9%
-0.3%
0.6%
12月 2023
0.6%
0.6%
-0.3%
11月 2023
-0.3%
0.7%
0.3%
10月 2023
0.3%
1.0%
0.5%
9月 2023
0.5%
0.8%
0.1%
8月 2023
0.1%
0.9%
0.3%
7月 2023
0.3%
0.0%
0.2%
6月 2023
0.2%
0.4%
0.8%
5月 2023
0.8%
0.6%
1.3%
4月 2023
1.3%
0.5%
0.9%
3月 2023
0.9%
0.7%
1.2%
2月 2023
1.2%
-0.3%
-0.9%
1月 2023
-0.9%
0.0%
0.5%
12月 2022
0.5%
0.6%
0.3%
11月 2022
0.3%
0.6%
0.7%
10月 2022
0.7%
0.8%
0.6%
9月 2022
0.6%
0.7%
0.8%
8月 2022
0.8%
0.7%
0.3%
7月 2022
0.3%
-0.1%
0.4%
6月 2022
0.4%
0.4%
0.5%
5月 2022
0.5%
0.8%
0.7%
4月 2022
0.7%
0.3%
0.9%
3月 2022
0.9%
0.4%
0.8%
2月 2022
0.8%
0.2%
-0.4%
1月 2022
-0.4%
-0.1%
0.5%
12月 2021
0.5%
0.4%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.1%
0.7%
10月 2021
0.7%
0.2%
0.4%
9月 2021
0.4%
0.6%
0.7%
8月 2021
0.7%
-0.6%
0.0%
7月 2021
0.0%
0.0%
0.5%
6月 2021
0.5%
0.3%
0.8%
5月 2021
0.8%
-0.2%
0.3%
4月 2021
0.3%
0.0%
0.4%
3月 2021
0.4%
0.4%
0.0%
