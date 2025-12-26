英国国内生产总值季率 q/q (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
GDP
|高级别
|0.7%
|0.0%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
国内生产总值季率q/q 反映了与上一季度相比，指定季度所有英国居民生产的全部商品和服务的市场价值。
计算GDP的方法有三种：从生产的角度计算，依据所得收入来计算和从产生支出的角度来计算。
- 生产角度计算的方法是基于附加值的计算（从生产产品的总值减去中间成本）。
- 基于收入的计算包括四个部分的附加总值：就业补助、产品和生产税减少、总营业盈余和其他收入。
- 支出方法是经济中所有最终支出的总和。这个包含了消费、资本形成总值和商品与服务净出口的最终支出。
英国GDP的计算包括所有这三种方法。国家统计办公室收集计算数据，如指数（PPI、CPI、零售销售数据等）、生产和建筑量数据、商业调查、行政数据、收入信息等。平减指数用于将实际GDP变化与通胀过程分离开来。季节性影响会极大地曲解短期GDP变化，这就是这个指标经过季节性调节的原因。
GDP是衡量英国经济健康状况的关键指标。它的增长意味着经济正在扩张。因此，GDP增长可能对英镑报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国国内生产总值季率 q/q (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
1 Q 2025 序言。
0.7%
0.0%
0.1%
4 Q 2024 序言。
0.1%
-0.3%
0.0%
3 Q 2024
0.0%
0.1%
0.1%
3 Q 2024 序言。
0.1%
0.0%
0.5%
2 Q 2024
0.5%
0.6%
0.6%
2 Q 2024 序言。
0.6%
-0.1%
0.7%
4 Q 2023
-0.3%
-0.3%
-0.3%
4 Q 2023 序言。
-0.3%
0.0%
-0.1%
3 Q 2023
-0.1%
0.0%
0.0%
3 Q 2023 序言。
0.0%
0.0%
0.2%
2 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
2 Q 2023 序言。
0.2%
0.0%
0.1%
1 Q 2023
0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 序言。
0.1%
-0.1%
0.1%
4 Q 2022
0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2022 序言。
0.0%
0.3%
-0.2%
3 Q 2022
-0.3%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2022 序言。
-0.2%
-0.1%
0.2%
2 Q 2022
0.2%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2022 序言。
-0.1%
-0.3%
0.8%
1 Q 2022
0.8%
0.8%
0.8%
1 Q 2022 序言。
0.8%
0.7%
1.3%
4 Q 2021
1.3%
1.0%
1.0%
4 Q 2021 序言。
1.0%
-1.4%
1.0%
3 Q 2021
1.1%
1.3%
1.3%
3 Q 2021 序言。
1.3%
2.6%
5.5%
2 Q 2021
5.5%
4.8%
4.8%
2 Q 2021 序言。
4.8%
-1.8%
-1.6%
1 Q 2021
-1.6%
-1.5%
-1.5%
1 Q 2021 序言。
-1.5%
1.3%
1.3%
4 Q 2020
1.3%
1.0%
1.0%
4 Q 2020 序言。
1.0%
11.6%
16.1%
3 Q 2020
16.0%
15.5%
15.5%
3 Q 2020 序言。
15.5%
-20.5%
-19.8%
2 Q 2020
-19.8%
-20.4%
-20.4%
2 Q 2020 序言。
-20.4%
-1.8%
-2.2%
1 Q 2020
-2.2%
-2.0%
-2.0%
1 Q 2020 序言。
-2.0%
-0.7%
0.0%
4 Q 2019
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2019 序言。
0.0%
1.0%
0.5%
3 Q 2019
0.4%
0.3%
0.3%
3 Q 2019 序言。
0.3%
-0.2%
-0.2%
2 Q 2019
-0.2%
-0.2%
-0.2%
2 Q 2019 序言。
-0.2%
0.7%
0.5%
1 Q 2019
0.5%
0.5%
0.5%
1 Q 2019 序言。
0.5%
0.1%
0.2%
4 Q 2018
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2018 序言。
0.2%
0.7%
0.6%
3 Q 2018
0.6%
0.4%
0.6%
3 Q 2018 序言。
0.6%
0.5%
0.4%
