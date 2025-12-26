英国3个月就业变化 (United Kingdom Employment Change 3-months)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
劳动力
|中级别
|91 K
|178 K
|
232 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|90 K
|
91 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
3个月就业变化衡量的是与当年之前相同时间段相比，在报告3个月内英国官方就业人数的变化。就业人数增长表示劳动力市场向好并可以被视为对英镑报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"英国3个月就业变化 (United Kingdom Employment Change 3-months)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
8月 2025
91 K
178 K
232 K
5月 2025
134 K
164 K
89 K
4月 2025
89 K
100 K
112 K
1月 2025
144 K
17 K
88 K
12月 2024
107 K
57 K
35 K
10月 2024
173 K
89 K
253 K
9月 2024
219 K
122 K
373 K
8月 2024
373 K
265 K
7月 2024
265 K
97 K
6月 2024
97 K
70 K
19 K
5月 2024
19 K
-140 K
4月 2024
-140 K
-251 K
-177 K
3月 2024
-177 K
-156 K
2月 2024
-156 K
-57 K
-89 K
1月 2024
-21 K
151 K
72 K
12月 2023
72 K
108 K
11月 2023
73 K
55 K
10月 2023
50 K
54 K
9月 2023
54 K
85 K
-82 K
8月 2023
-82 K
-230 K
-207 K
7月 2023
-207 K
-177 K
-66 K
6月 2023
-66 K
23 K
103 K
5月 2023
103 K
229 K
250 K
4月 2023
250 K
134 K
182 K
3月 2023
182 K
207 K
169 K
2月 2023
169 K
91 K
66 K
1月 2023
66 K
107 K
74 K
12月 2022
74 K
-48 K
27 K
11月 2022
27 K
80 K
27 K
10月 2022
27 K
-31 K
-53 K
9月 2022
-53 K
-97 K
-109 K
8月 2022
-109 K
-88 K
39 K
7月 2022
39 K
50 K
160 K
6月 2022
160 K
339 K
297 K
5月 2022
297 K
228 K
177 K
4月 2022
177 K
-73 K
65 K
3月 2022
84 K
-110 K
10 K
2月 2022
10 K
-70 K
-13 K
1月 2022
-13 K
10 K
-38 K
12月 2021
-38 K
95 K
59 K
11月 2021
59 K
162 K
149 K
10月 2021
149 K
92 K
247 K
9月 2021
247 K
75 K
236 K
8月 2021
236 K
65 K
183 K
7月 2021
183 K
66 K
95 K
6月 2021
95 K
75 K
25 K
5月 2021
25 K
92 K
61 K
4月 2021
113 K
-10 K
83 K
3月 2021
83 K
-29 K
-73 K
2月 2021
-73 K
-42 K
-148 K
