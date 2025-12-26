核心零售价格指数(RPI)年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份反映家庭支出的商品和服务的价格的变化。

RPI是衡量国家通胀的指标，它是根据一篮子消费品进行评估的。这个篮子包括食品、衣服、汽车燃料和其他商品和服务。

一篮子商品和服务每年至少修订一次，以反映实际的经济、技术和文化模式。固定权重适用于列表中每一项的价格变化（篮子元素对最终指数的影响反映了它们对典型家庭预算的重要性）。如果某一品牌的产品从多种类型的商店中消失，那么在价格和质量上最接近它的品牌就会被选择来保持其代表性。

与居民消费价格指数不同，其只包括房屋租金成本，而零售价格指数包括了以下房屋成本：房产税，房屋贬值，建筑保险，土地租金和其他房屋购买成本。该计算不包括支付抵押贷款。

此外，在使用的数学公式中，RPI与居民消费价格指数(CPI)不同：在RPI中使用新旧价格之间的算术平均值，而CPI作为几何平均值来计算。因此，RPI通常会产生更高的通胀数据：在实践中，RPI的年增长率平均比CPI高出1.2个百分点。

零售价格指数增长表明了这个国家通货膨胀的增长。这可能会对英镑报价产生积极的影响。

最后值: