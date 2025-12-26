经常账反映了英国居民与世界其他地区之间的贸易差额。这是净贸易差额（进出口商品和服务的差额），英国居民净要素收入（例如利息，股息等）和英国居民的净转移支付（例如国外捐赠）的总和。

换句话说，经常账包括了英国本地居民和非英国本地居民在商品，服务，主要（投资）和次级（交易）收入之间的操作。

该值主要包括三个部分：商品和服务，收入（薪资和投资收益）和当前转移。商品和服务差额基于进出口额来计算。收入差额包含了薪资和海外投资收益（减去向非美国本地居民投资者支付的款项）。当前转移意味着美国本地居民和非美国本地居民之间的资金转移；这些转移与上述内容无关，可能包括捐款，援助，私人转账，养老金支付和赡养费等。

经常账户差额为正值表示美国为全世界的净债权人。负值表示美国为净债务人。

这一指标对英镑的影响可能根据当前经济状况的不同而变化。多数情况下，经常账户的增长意味着对美元有利。

