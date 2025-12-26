英国国内生产总值(GDP) 3m/m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
GDP
|中级别
|0.2%
|
0.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
GDP 3月率m/3m反映了与之前类似时期相比，在指定3个月内英国生产的所有商品和服务的价值。GDP计算还包括制成品和提供服务的支出。GDP增长可能对英镑报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"英国国内生产总值(GDP) 3m/m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) 3m/3m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7月 2025
0.2%
0.3%
4月 2025
0.7%
0.7%
2月 2025
0.6%
0.3%
12月 2024
0.1%
-0.1%
9月 2024
0.1%
0.2%
8月 2024
0.2%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.6%
6月 2024
0.6%
0.8%
5月 2024
0.9%
0.8%
4月 2024
0.7%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.0%
1月 2024
-0.1%
-0.3%
12月 2023
-0.3%
-0.4%
11月 2023
-0.2%
-0.2%
10月 2023
0.0%
0.0%
9月 2023
0.0%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.1%
7月 2023
0.2%
0.2%
6月 2023
0.2%
0.1%
5月 2023
0.0%
0.1%
4月 2023
0.1%
0.1%
3月 2023
0.1%
0.2%
2月 2023
0.1%
0.2%
1月 2023
0.0%
0.0%
12月 2022
0.0%
-0.1%
11月 2022
-0.3%
-0.4%
10月 2022
-0.3%
-0.2%
9月 2022
-0.2%
-0.1%
8月 2022
-0.3%
0.1%
7月 2022
0.0%
-0.1%
6月 2022
-0.1%
0.3%
5月 2022
0.4%
0.3%
4月 2022
0.2%
0.8%
3月 2022
0.8%
0.8%
2月 2022
1.0%
1.3%
1月 2022
1.1%
1.0%
12月 2021
1.0%
1.0%
11月 2021
1.1%
0.9%
10月 2021
0.9%
1.3%
9月 2021
1.3%
2.7%
8月 2021
2.9%
4.2%
7月 2021
3.6%
4.8%
6月 2021
4.8%
3.6%
5月 2021
3.6%
1.5%
4月 2021
1.5%
-1.5%
3月 2021
-1.5%
-1.7%
2月 2021
-1.6%
-1.4%
1月 2021
-1.7%
1.0%
12月 2020
1.0%
4.5%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件