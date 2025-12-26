英国劳动生产率年率y/y (United Kingdom Labour Productivity y/y)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
劳动力
|中级别
|-0.8%
|
-2.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
-0.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
劳动生产率年率y/y反映了实际劳动效率与所用工作时间之间的比率。这个指标计算的是与去年同季度相比，在指定季度单位工时生产的产品或服务数量的变化。
该数据由英国国家统计局根据对家庭和企业的调查，并使用国民账户的数据（即总增加值的评估值）而发布。考虑到所需的源数据收集，劳动生产率数据在发布季度国民账户后的一周内公布。数据延迟发布，大约在本报告期后三个月。劳动生产率计算包括针对整个经济整体计算，以及按行业分别计算。
劳动生产率是决定经济生产潜力的重要因素。劳动生产率增长强劲的国家往往具有较高的经济增长率和较低的通货膨胀率。
通常，它被认为是平均生活水平长期变化的推动力。因此，高于预期增长的数值被视为对国民经济有利，并可能对英镑报价产生短期的适度的积极影响。
最后值:
真实值
"英国劳动生产率年率y/y (United Kingdom Labour Productivity y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2024 序言。
-0.8%
-2.3%
3 Q 2024
-2.4%
-1.8%
3 Q 2024 序言。
-1.8%
-0.3%
2 Q 2024
-0.3%
-0.1%
2 Q 2024 序言。
-0.1%
0.1%
1 Q 2024
0.1%
0.1%
1 Q 2024 序言。
0.1%
-0.3%
4 Q 2023
-0.3%
-0.3%
4 Q 2023 序言。
-0.3%
0.6%
3 Q 2023
0.6%
-0.3%
3 Q 2023 序言。
-0.3%
0.3%
2 Q 2023
0.3%
0.1%
2 Q 2023 序言。
0.1%
-0.6%
1 Q 2023
-0.6%
-0.6%
1 Q 2023 序言。
-0.6%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
-0.1%
4 Q 2022 序言。
-0.1%
1.0%
3 Q 2022
0.9%
1.4%
3 Q 2022 序言。
1.4%
0.4%
2 Q 2022
0.4%
-1.0%
2 Q 2022 序言。
-1.0%
-0.8%
1 Q 2022
-0.8%
-0.8%
1 Q 2022 序言。
-0.8%
0.7%
4 Q 2021
0.7%
0.5%
4 Q 2021 序言。
0.5%
-4.3%
3 Q 2021
-4.5%
-4.8%
3 Q 2021 序言。
-4.8%
4.3%
2 Q 2021
4.3%
3.1%
2 Q 2021
3.1%
0.9%
1 Q 2021
0.9%
1.0%
1 Q 2021 序言。
1.0%
-0.7%
4 Q 2020
-0.7%
-1.1%
4 Q 2020 序言。
-1.1%
4.0%
3 Q 2020
4.0%
3.0%
3 Q 2020 序言。
3.0%
-1.8%
2 Q 2020
-1.8%
-3.0%
2 Q 2020 序言。
-3.0%
-0.6%
1 Q 2020
-0.6%
-0.4%
1 Q 2020 序言。
-0.4%
0.3%
4 Q 2019
0.3%
0.3%
4 Q 2019 序言。
0.3%
0.1%
3 Q 2019
0.1%
0.0%
3 Q 2019 序言。
0.0%
-0.5%
2 Q 2019
-0.5%
-0.6%
2 Q 2019 序言。
-0.6%
-0.2%
1 Q 2019
-0.2%
-0.2%
1 Q 2019 序言。
-0.2%
-0.1%
4 Q 2018
-0.1%
-0.2%
4 Q 2018 序言。
-0.2%
0.2%
3 Q 2018
0.2%
0.1%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件