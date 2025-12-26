英国失业率 (United Kingdom Unemployment Rate)
失业率反映了目前处于失业状态的居民在普通劳动力总数中所占的比重，占适龄劳动人口总数的百分比。失业人口的定义为年龄在16岁及以上的人口：
- 在过去的四周内积极寻找工作，并能在未来两周内开始工作；
- 已找到工作，并准备在接下来的两周内开始工作；
该指标是根据由相关机构定期进行的“劳动力调查”计算得出的。每月都会出版一份关于劳动力市场的统计公报。这份详细的报告表格包含了英国的整体失业率，以及按性别、年龄和失业时间长短分别统计的数据。
英国的失业率是国民经济健康最重要的指标之一。国家机构使用这些数据来管理宏观经济和劳动力市场。失业率显示了社会形势的复杂性。失业数据提供给包括欧洲央行在内的一些国际组织。
失业率不应与英国的申领失业救济金人数指标相混淆。一些失业人口没有资格领取救济金，也没有资格申领救济金，因此有关部门会对统计调查数据进行分析。
失业率增长预示着国民经济和劳动力市场遇到了问题。因此，该值增长可能对英镑报价产生消极影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国失业率 (United Kingdom Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
