商业投资季率q/q反映了指定季度与上一季度相比，在私企部门公司资本支出总额的变化。该指标计算反映了对非金融资产的投资：

住房（住宅建筑），

交通工具（飞机、火车、汽车等），

其他机械类型（电气设备），

非住宅建筑，

农耕资产（例如家畜和葡萄庄园），

无形资产（知识产权产品）。

该计算不包括中央政府和地方政府的投资。它仅包括私有和公共企业的净投资。报告中不包括不可再生资产（例如土地）的转让。

该指标是根据对24,500家英国常驻企业的调查得出的。它们按行业分类，并根据职工人数分组。职工人数在300以上的企业被列入永久调查范围。职工人数在20-49、50-99、100-299的公司组别被轮流选择。职工人数低于20的企业不在调查范围内。

商业投资是固定资本形成总量（GFCF）的重要组成部分，用于GDP核算。商业投资在GDP核算中占比约为9%，因此该指标价值的变化可能会影响最终的GDP数据。

商业投资增长是生产增长的主要指标。该指标的增长可能对英镑报价产生积极的影响。

最后值: