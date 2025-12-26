经济日历部分

英国商业投资季率 q/q (United Kingdom Business Investment q/q)

国家：
英国
GBP, 英镑
源：
国家统计局 (Office for National Statistics)
部门：
业务
商业投资季率q/q反映了指定季度与上一季度相比，在私企部门公司资本支出总额的变化。该指标计算反映了对非金融资产的投资：

  • 住房（住宅建筑），
  • 交通工具（飞机、火车、汽车等），
  • 其他机械类型（电气设备），
  • 非住宅建筑，
  • 农耕资产（例如家畜和葡萄庄园），
  • 无形资产（知识产权产品）。

该计算不包括中央政府和地方政府的投资。它仅包括私有和公共企业的净投资。报告中不包括不可再生资产（例如土地）的转让。

该指标是根据对24,500家英国常驻企业的调查得出的。它们按行业分类，并根据职工人数分组。职工人数在300以上的企业被列入永久调查范围。职工人数在20-49、50-99、100-299的公司组别被轮流选择。职工人数低于20的企业不在调查范围内。

商业投资是固定资本形成总量（GFCF）的重要组成部分，用于GDP核算。商业投资在GDP核算中占比约为9%，因此该指标价值的变化可能会影响最终的GDP数据。

商业投资增长是生产增长的主要指标。该指标的增长可能对英镑报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"英国商业投资季率 q/q (United Kingdom Business Investment q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
1 Q 2025
3.9%
-3.2%
-3.2%
4 Q 2024 序言。
-3.2%
0.3%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.2%
1.2%
3 Q 2024 序言。
1.2%
0.4%
1.4%
2 Q 2024
1.4%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2024 序言。
-0.1%
0.3%
0.5%
4 Q 2023
1.4%
1.5%
1.5%
4 Q 2023 序言。
1.5%
-0.3%
-2.8%
3 Q 2023
-3.2%
-4.2%
-4.2%
3 Q 2023 序言。
-4.2%
-0.4%
4.1%
2 Q 2023
4.1%
3.4%
3.4%
2 Q 2023 序言。
3.4%
0.8%
3.3%
1 Q 2023
3.3%
0.7%
0.7%
1 Q 2023 序言。
0.7%
-0.1%
-0.2%
4 Q 2022
-0.2%
4.8%
4.8%
4 Q 2022 序言。
4.8%
-1.9%
-3.2%
3 Q 2022
-2.5%
-0.5%
-0.5%
3 Q 2022 序言。
-0.5%
0.4%
3.7%
2 Q 2022
3.7%
3.8%
3.8%
2 Q 2022 序言。
3.8%
1.3%
-0.6%
1 Q 2022
-0.6%
-0.5%
-0.5%
1 Q 2022 序言。
-0.5%
0.1%
1.0%
4 Q 2021
1.0%
0.9%
0.9%
4 Q 2021 序言。
0.9%
-10.2%
-0.8%
3 Q 2021
-2.5%
0.4%
0.4%
3 Q 2021 序言。
0.4%
12.2%
4.5%
2 Q 2021
4.5%
2.4%
2.4%
2 Q 2021 序言。
2.4%
9.2%
-10.7%
1 Q 2021
-10.7%
-11.9%
-11.9%
1 Q 2021 序言。
-11.9%
19.9%
5.9%
4 Q 2020
5.9%
1.3%
1.3%
4 Q 2020 序言。
1.3%
-4.4%
14.5%
3 Q 2020
9.4%
8.8%
8.8%
3 Q 2020 序言。
8.8%
-27.7%
-26.5%
2 Q 2020
-26.5%
-31.4%
-31.4%
2 Q 2020 序言。
-31.4%
-0.1%
-0.3%
1 Q 2020
-0.3%
0.0%
0.0%
1 Q 2020 序言。
0.0%
-0.2%
-0.5%
4 Q 2019
-0.5%
-1.0%
-1.0%
4 Q 2019 序言。
-1.0%
-0.2%
0.2%
3 Q 2019
0.0%
0.0%
0.0%
3 Q 2019 序言。
0.0%
-0.1%
-0.4%
2 Q 2019
-0.4%
-0.5%
-0.5%
2 Q 2019 序言。
-0.5%
0.1%
0.4%
1 Q 2019
0.4%
0.5%
0.5%
1 Q 2019 序言。
0.5%
-0.1%
-0.9%
4 Q 2018
-0.9%
-1.4%
-1.4%
4 Q 2018 序言。
-1.4%
0.1%
-1.2%
3 Q 2018
-1.1%
-0.1%
-1.2%
3 Q 2018 序言。
-1.2%
0.0%
-0.7%
123
