平均周薪，应发工资包括奖金年率y/y反映了与去年同时期相比，最近三个月的平均周薪变化。它被认为是英国短期收入变化的主要指标。

该指标是以职员在1380万人的9,000家企业的调查数据为基础计算得出的。这个调查涵盖了每家企业的薪水总额，和报告期内领取薪水的职员人数。平均周薪基于这项数据进行计算的（这项数据除以职员人数）。该计算不包括个体经营者、军队人员和政府培训生。

奖金包含在该指标的计算中。这是英国企业每周向完成工作的职员支付的税收和其他扣除之外的平均工资。这个数字不包括非劳动所得、实物福利或拖欠工资。完整报告版本包括名义值（不经过通胀调整）和真实值（经过通胀调整）。

该指标不能被视为衡量工资增长或减少的纯粹指标，因为它没有考虑到兼职劳动力的比例或劳动力结构的变化。

平均周薪指数是通货膨胀和消费者活动的主要指标之一。因此，该指标的增长可能对英镑产生积极地影响。

最后值: