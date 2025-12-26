经济日历部分

经济日历

国家

英国平均周薪，基本工资（不算奖金）年率y/y (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)

国家：
英国
GBP, 英镑
源：
国家统计局 (Office for National Statistics)
部门：
劳动力
低级别 4.7% 4.1%
4.8%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
5.0%
4.7%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

平均周薪，基本工资不包括奖金年率y/y反映了与去年同时期相比，最近三个月的平均周薪变化。它被认为是英国短期收入变化的主要指标。

该指标是以职员在1380万人的9,000家企业的调查数据为基础计算得出的。这个调查涵盖了每家企业的薪水总额，和报告期内领取薪水的职员人数。平均周薪基于这项数据进行计算的（这项数据除以职员人数）。该计算不包括个体经营者、军队人员和政府培训生。

奖金不包含在该指标的计算中。这是英国企业每周向完成工作的职员支付的税收和其他扣除之外的平均工资。这个数字不包括非劳动所得、实物福利或拖欠工资。完整报告版本包括名义值（不经过通胀调整）和真实值（经过通胀调整）。

该指标不能被视为衡量工资增长或减少的纯粹指标，因为它没有考虑到兼职劳动力的比例或劳动力结构的变化。

平均周薪指数是通货膨胀和消费者活动的主要指标之一。因此，该指标的增长可能对英镑产生积极地影响。

最后值:

真实值

预测值

"英国平均周薪，基本工资（不算奖金）年率y/y (United Kingdom Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
8月 2025
4.7%
4.1%
4.8%
5月 2025
5.0%
4.5%
5.3%
4月 2025
5.2%
6.1%
5.5%
1月 2025
5.9%
6.2%
5.9%
12月 2024
5.9%
5.6%
5.6%
10月 2024
5.2%
5.1%
4.9%
9月 2024
4.8%
5.3%
4.9%
8月 2024
4.9%
5.1%
7月 2024
5.1%
5.4%
6月 2024
5.4%
5.3%
5.8%
5月 2024
5.7%
6.0%
4月 2024
6.0%
5.9%
6.0%
3月 2024
6.0%
6.0%
2月 2024
6.0%
6.8%
6.1%
1月 2024
6.1%
5.8%
6.2%
12月 2023
6.2%
6.0%
6.7%
11月 2023
6.6%
7.1%
7.2%
10月 2023
7.3%
7.1%
7.8%
9月 2023
7.7%
8.3%
7.9%
8月 2023
7.8%
8.3%
7.9%
7月 2023
7.8%
7.8%
7.8%
6月 2023
7.8%
7.6%
7.5%
5月 2023
7.3%
7.2%
7.3%
4月 2023
7.2%
7.0%
6.8%
3月 2023
6.7%
6.8%
6.6%
2月 2023
6.6%
6.2%
6.6%
1月 2023
6.5%
6.8%
6.7%
12月 2022
6.7%
6.2%
6.5%
11月 2022
6.4%
6.6%
6.1%
10月 2022
6.1%
5.7%
5.8%
9月 2022
5.7%
5.0%
5.5%
8月 2022
5.4%
5.2%
5.2%
7月 2022
5.2%
5.2%
4.7%
6月 2022
4.7%
4.4%
4.4%
5月 2022
4.3%
4.1%
4.2%
4月 2022
4.2%
3.7%
4.2%
3月 2022
4.2%
3.5%
4.1%
2月 2022
4.0%
3.7%
3.8%
1月 2022
3.8%
4.1%
3.7%
12月 2021
3.7%
4.0%
3.8%
11月 2021
3.8%
4.3%
4.3%
10月 2021
4.3%
4.4%
5.0%
9月 2021
4.9%
5.5%
6.0%
8月 2021
6.0%
6.3%
6.8%
7月 2021
6.8%
7.1%
7.3%
6月 2021
7.4%
6.9%
6.6%
5月 2021
6.6%
6.1%
5.7%
4月 2021
5.6%
5.1%
4.6%
3月 2021
4.6%
4.7%
4.4%
2月 2021
4.4%
3.9%
4.3%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码