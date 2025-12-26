英国工业生产指数年率 y/y (United Kingdom Industrial Production y/y)
|低级别
|0.1%
|-0.4%
|
0.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
生产指数年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份内英国制造商实际产量的变化。该指数计算包括所有生产行业：制造业、矿产开采和加工、能源生产、水资源管理和垃圾管理。
该指数评估的主要依据是约6,000家企业的月度商业调查（MBS）提供的数据。采矿、采石和能源供应行业（焦炭和精炼石油）的生产数据由行政机构来提供，例如商业、能源和工业战略部（BEIS）。所有数据都根据季节进行调整。
该指数是根据目前设定的2013年的基准期计算的。2013年的指数基准设为100。
生产指数是一个重要经济指标，也是衡量英国经济发展的短期指标之一。它被用于GDP计算之中。生产部门在国民生产总值(GDP)中所占权重为14%。英国央行、财政部和内阁在制定货币和财政政策时使用该指标，来预测中期经济发展和消费活动。该指标用于分析生产部门的经济变量。
生产指数增长可以对英镑报价产生有利的影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国工业生产指数年率 y/y (United Kingdom Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
