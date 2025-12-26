生产指数年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份内英国制造商实际产量的变化。该指数计算包括所有生产行业：制造业、矿产开采和加工、能源生产、水资源管理和垃圾管理。

该指数评估的主要依据是约6,000家企业的月度商业调查（MBS）提供的数据。采矿、采石和能源供应行业（焦炭和精炼石油）的生产数据由行政机构来提供，例如商业、能源和工业战略部（BEIS）。所有数据都根据季节进行调整。

该指数是根据目前设定的2013年的基准期计算的。2013年的指数基准设为100。

生产指数是一个重要经济指标，也是衡量英国经济发展的短期指标之一。它被用于GDP计算之中。生产部门在国民生产总值(GDP)中所占权重为14%。英国央行、财政部和内阁在制定货币和财政政策时使用该指标，来预测中期经济发展和消费活动。该指标用于分析生产部门的经济变量。

生产指数增长可以对英镑报价产生有利的影响。

最后值: