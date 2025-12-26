经济日历部分

英国制造业生产指数年率 y/y (United Kingdom Manufacturing Production y/y)

国家：
英国
GBP, 英镑
源：
国家统计局 (Office for National Statistics)
部门：
业务
低级别 0.2% -0.3%
0.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
制造业生产指数年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份英国工业制造业生产商品价值的变化。

制造业（食品、制药、轻工业、金属加工、石油加工等行业的生产）大约占据了英国全部工业生产的80%。该指数评估是基于从约6,000家企业的月度商业调查（MBS）所获得的营业额数据。采矿和炼油行业的生产数据由行政机构提供，例如商业、能源和工业战略部（BEIS）。所有数据都根据季节进行调整。

该指标通过采用基于PPI的平减指数，根据季节进行调整。生产者物价指数实际上衡量的是制成品的输出价格。因此，评估的是制造商的净营业额，不受零售商的加价影响。

该指标是衡量英国经济发展的短期指标之一。它被用于GDP计算之中。制造业生产指数增长是消费者活动和零售销售增长的一个领先指标。因此，该指标的增长可能对英镑报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"英国制造业生产指数年率 y/y (United Kingdom Manufacturing Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7月 2025
0.2%
-0.3%
0.0%
2月 2025
0.3%
-2.1%
-0.9%
12月 2024
-1.4%
-0.9%
-1.1%
9月 2024
-0.7%
-0.9%
-0.3%
8月 2024
-0.3%
-1.3%
7月 2024
-1.3%
-0.1%
-1.5%
6月 2024
-1.5%
1.1%
0.4%
5月 2024
0.6%
-0.4%
4月 2024
0.4%
2.3%
3月 2024
2.3%
2.7%
2月 2024
2.7%
0.8%
1.5%
1月 2024
2.0%
0.5%
2.3%
12月 2023
2.3%
0.3%
1.9%
11月 2023
1.3%
1.5%
0.2%
10月 2023
0.8%
2.9%
3.0%
9月 2023
3.0%
2.9%
3.0%
8月 2023
2.8%
3.1%
3.1%
7月 2023
3.0%
1.0%
3.1%
6月 2023
3.1%
-1.0%
-0.6%
5月 2023
-1.2%
-1.1%
-0.6%
4月 2023
-0.9%
-1.8%
-1.3%
3月 2023
-1.3%
-3.8%
-1.9%
2月 2023
-2.4%
-5.5%
-2.8%
1月 2023
-5.2%
-5.8%
-5.7%
12月 2022
-5.7%
-5.3%
-5.6%
11月 2022
-5.9%
-5.2%
-5.7%
10月 2022
-4.6%
-6.3%
-5.8%
9月 2022
-5.8%
-2.8%
-6.2%
8月 2022
-6.7%
1.2%
-5.2%
7月 2022
1.1%
1.8%
1.3%
6月 2022
1.3%
1.4%
2.6%
5月 2022
2.3%
1.2%
1.3%
4月 2022
0.5%
2.7%
1.9%
3月 2022
1.9%
3.6%
3.5%
2月 2022
3.6%
2.5%
5.3%
1月 2022
3.6%
0.8%
1.3%
12月 2021
1.3%
0.8%
-0.1%
11月 2021
0.4%
2.0%
1.1%
10月 2021
1.3%
3.5%
2.8%
9月 2021
2.8%
5.1%
4.1%
8月 2021
4.1%
10.0%
6.1%
7月 2021
6.0%
21.3%
13.9%
6月 2021
13.9%
36.2%
28.2%
5月 2021
27.7%
31.4%
39.1%
4月 2021
39.7%
0.3%
4.8%
3月 2021
4.8%
-4.7%
-4.2%
2月 2021
-4.2%
-3.9%
-5.0%
1月 2021
-5.2%
-3.2%
-2.5%
12月 2020
-2.5%
-5.5%
-2.6%
11月 2020
-3.8%
-7.6%
-6.1%
