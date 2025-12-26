制造业生产指数年率y/y显示了与去年同月相比，指定月份英国工业制造业生产商品价值的变化。

制造业（食品、制药、轻工业、金属加工、石油加工等行业的生产）大约占据了英国全部工业生产的80%。该指数评估是基于从约6,000家企业的月度商业调查（MBS）所获得的营业额数据。采矿和炼油行业的生产数据由行政机构提供，例如商业、能源和工业战略部（BEIS）。所有数据都根据季节进行调整。

该指标通过采用基于PPI的平减指数，根据季节进行调整。生产者物价指数实际上衡量的是制成品的输出价格。因此，评估的是制造商的净营业额，不受零售商的加价影响。

该指标是衡量英国经济发展的短期指标之一。它被用于GDP计算之中。制造业生产指数增长是消费者活动和零售销售增长的一个领先指标。因此，该指标的增长可能对英镑报价产生积极的影响。

