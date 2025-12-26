英国居民消费价格指数（包括业主自住房屋成本）(CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
价格
|低级别
|138.9
|
138.9
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
138.9
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数（包括业主自住房屋成本）(CPIH)反映了与当年之前的同月相比，在指定月份从消费者角度得出的商品和服务的价格变化。这一指标对一篮子商品和服务进行了评估，这些商品和服务占家庭支出的比重较大。与居民消费价格指数形成对比，CPIH包含业主自住房屋成本。CPI是衡量消费者信心和地区通货膨胀的重要指标之一。CPI增长可能被视为对英镑报价有利。
最后值:
真实值
"英国居民消费价格指数（包括业主自住房屋成本）(CPIH) (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
138.9
138.9
7月 2025
138.5
138.4
6月 2025
138.4
138.0
2月 2025
135.6
135.1
12月 2024
135.1
134.6
11月 2024
134.6
134.3
9月 2024
133.5
133.4
6月 2024
133.0
132.7
5月 2024
132.7
132.2
3月 2024
131.6
130.8
2月 2024
130.8
130.0
1月 2024
130.0
130.5
12月 2023
130.5
130.0
11月 2023
130.0
130.2
10月 2023
130.2
130.1
9月 2023
130.1
129.4
8月 2023
129.4
129.0
7月 2023
129.0
129.4
6月 2023
129.4
129.1
5月 2023
129.1
128.3
4月 2023
128.3
126.8
3月 2023
126.8
126.0
2月 2023
126.0
124.8
1月 2023
124.8
125.3
12月 2022
125.3
124.8
11月 2022
124.8
124.3
10月 2022
124.3
122.3
9月 2022
122.3
121.8
8月 2022
121.8
121.2
7月 2022
121.2
120.5
6月 2022
120.5
119.7
5月 2022
119.7
119.0
4月 2022
119.0
116.5
3月 2022
116.5
115.4
2月 2022
115.4
114.6
1月 2022
114.6
114.7
12月 2021
114.7
114.1
11月 2021
114.1
113.4
10月 2021
113.4
112.4
9月 2021
112.4
112.1
8月 2021
112.1
111.4
7月 2021
111.4
111.4
6月 2021
111.4
111.0
5月 2021
111.0
110.4
4月 2021
110.4
109.7
3月 2021
109.7
109.4
2月 2021
109.4
109.3
1月 2021
109.3
109.4
12月 2020
109.4
109.1
11月 2020
109.1
109.2
