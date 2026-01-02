经济日历部分

英国央行资产增值抵押贷款季率 q/q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)

英国
GBP, 英镑
英国央行 (Bank of England)
货币
低级别 £​-16.118 B £​-8.283 B
£​-4.909 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
£​-9.949 B
£​-16.118 B
下次发布 实际值 预测值
以前
英国央行(BoE)资产增值抵押贷款(HEW)季率q/q显示了房屋抵押贷款值的变化，这些贷款不用于购房或修缮。换句话说，房屋担保贷款额超过了住房投资额时，出现资产增值抵押贷款（或抵押贷款增值）。该指标是通过报告季度与上一季度相比计算所得。

资产增值抵押贷款被视为可以再投资或用于其他目的而支出的额外资金，从而增加消费支出。因此，资产增值抵押贷款指标与消费情况密切相关。分析师将贷款增长视为衡量零售销售和消费者活动增长的领先指标，同时也是通货膨胀增长的主要指标。

因此，资产增值抵押贷款可以被视为对英镑报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"英国央行资产增值抵押贷款季率 q/q (Bank of England (BoE) Housing Equity Withdrawal (HEW) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2 Q 2025
£​-16.118 B
£​-8.283 B
£​-4.909 B
1 Q 2025
£​-3.256 B
£​-13.105 B
£​-13.463 B
4 Q 2024
£​-13.370 B
£​-13.747 B
£​-13.410 B
3 Q 2024
£​-12.486 B
£​-0.316 B
£​-15.181 B
2 Q 2024
£​-14.707 B
£​-34.580 B
£​-23.000 B
1 Q 2024
£​-23.858 B
£​-37.172 B
£​-24.716 B
4 Q 2023
£​-25.075 B
£​-18.677 B
£​-21.380 B
3 Q 2023
£​-21.773 B
£​-14.687 B
£​-23.451 B
2 Q 2023
£​-23.182 B
£​-11.163 B
£​-22.159 B
1 Q 2023
£​-22.908 B
£​-5.290 B
£​-15.275 B
4 Q 2022
£​-14.868 B
£​-4.130 B
£​-6.258 B
3 Q 2022
£​-5.828 B
£​-3.801 B
£​-6.129 B
2 Q 2022
£​-5.083 B
£​-6.747 B
£​-4.343 B
1 Q 2022
£​-6.883 B
£​-7.735 B
£​-10.399 B
4 Q 2021
£​-12.065 B
£​-3.328 B
£​-6.676 B
3 Q 2021
£​-7.097 B
£​6.755 B
£​6.115 B
2 Q 2021
£​7.248 B
£​0.302 B
£​6.065 B
1 Q 2021
£​3.962 B
£​-7.359 B
£​-0.001 B
3 Q 2020
£​-7.048 B
£​-6.244 B
£​-8.983 B
2 Q 2020
£​-7.682 B
£​-6.540 B
£​-4.494 B
1 Q 2020
£​-5.145 B
£​-6.630 B
£​-4.950 B
4 Q 2019
£​-5.122 B
£​-6.988 B
£​-6.016 B
3 Q 2019
£​-6.347 B
£​-5.968 B
£​-7.582 B
2 Q 2019
£​-6.909 B
£​-6.393 B
£​-7.043 B
1 Q 2019
£​-7.256 B
£​-7.845 B
£​-6.969 B
4 Q 2018
£​-6.229 B
£​-3.141 B
£​-7.261 B
3 Q 2018
£​-8.533 B
£​-1.192 B
£​-6.415 B
2 Q 2018
£​-6.346 B
£​-5.549 B
£​-7.115 B
1 Q 2018
£​-6.680 B
£​-5.461 B
£​-7.054 B
4 Q 2017
£​-6.700 B
£​-5.508 B
£​-6.334 B
3 Q 2017
£​-5.936 B
£​-9.699 B
£​-5.798 B
2 Q 2017
£​-4.129 B
£​-10.390 B
£​-5.191 B
1 Q 2017
£​-10.400 B
£​-10.200 B
4 Q 2016
£​-10.200 B
£​-11.200 B
3 Q 2016
£​-10.900 B
£​-13.100 B
2 Q 2016
£​-12.600 B
£​-5.100 B
1 Q 2016
£​-4.900 B
£​-8.200 B
4 Q 2015
£​-9.500 B
£​-9.700 B
3 Q 2015
£​-8.800 B
£​-10.900 B
2 Q 2015
£​-10.900 B
£​-12.100 B
1 Q 2015
£​-13.000 B
£​-12.600 B
4 Q 2014
£​-13.000 B
£​-12.200 B
3 Q 2014
£​-10.900 B
£​-10.600 B
2 Q 2014
£​-10.800 B
£​-11.500 B
1 Q 2014
£​-12.200 B
£​-11.400 B
4 Q 2013
£​-10.600 B
£​-10.600 B
3 Q 2013
£​-10.400 B
£​-12.500 B
2 Q 2013
£​-15.400 B
£​-13.400 B
1 Q 2013
£​-8.800 B
£​-8.300 B
4 Q 2012
£​-8.600 B
£​-7.900 B
