英国10年期国债拍卖 (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
市场
|低级别
|4.613%
|
4.608%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
4.613%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
10年期国债拍卖是指政府发行的10年期国债的平均收益率。计算出的收益率可以反映英国政府的债务情况，因此其增减可能先于经济增长或放缓。
最后值:
真实值
"英国10年期国债拍卖 (United Kingdom 10-Year Treasury Gilt Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4.613%
4.608%
4.608%
4.769%
4.769%
4.522%
4.522%
4.635%
4.635%
4.588%
4.588%
4.673%
4.673%
4.638%
4.638%
4.679%
4.679%
4.808%
4.808%
4.332%
4.332%
4.475%
4.475%
4.170%
4.170%
3.757%
3.757%
4.082%
4.082%
4.371%
4.371%
4.015%
4.015%
3.927%
3.927%
4.132%
4.132%
3.973%
3.973%
3.739%
3.739%
4.405%
4.405%
4.444%
4.444%
4.402%
4.402%
4.350%
4.350%
4.595%
4.595%
4.351%
4.351%
3.849%
3.849%
3.592%
3.592%
3.495%
3.495%
3.527%
3.527%
3.697%
3.697%
3.333%
3.333%
3.426%
3.426%
4.109%
4.109%
4.123%
4.123%
3.088%
3.088%
1.782%
1.782%
2.145%
2.145%
2.296%
2.296%
1.925%
1.925%
1.598%
1.598%
0.918%
0.918%
1.144%
1.144%
0.740%
0.740%
0.664%
0.664%
0.819%
0.819%
0.941%
0.941%
0.924%
0.924%
0.892%
0.892%
0.868%
