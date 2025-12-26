英国服务业指数 (United Kingdom Index of Services)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
消费者
|低级别
|0.4%
|0.9%
|
0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
服务业指数用来衡量服务行业产出的变化。这是衡量国家服务业增长的月度指标。今天，这是衡量GDP产出方法的最大贡献，占英国GDP的73.9%。
指数计算数据来自对约2,6000家英国服务业企业的月度商业调查（占所有计算的49%）和其他常规调查和管理来源（51%）。
计算的服务业指数经季节性因素调整，从而排除假日和天气状况的影响。 服务业指数对英国经济服务行业提供了短期评估。这个最重要的经济指标显示了服务行业企业的月度总附加值的波动（提供的服务成本与生产成本之间的差额）。
在计算中考虑了以下行业类别：
- 配送、酒店和饭店
- 运输服务、存储、通讯
- 商业服务和金融
- 政府和其他服务
每个类别的权重都与对一般GDP的相对贡献有关。
服务业指数很少与其他宏观经济指标分开解释。它通常与GDP一同解释。指数的大幅增长可以对英镑报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国服务业指数 (United Kingdom Index of Services)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7月 2025
0.4%
0.9%
0.4%
2月 2025
0.6%
0.5%
0.4%
12月 2024
0.2%
0.2%
0.0%
9月 2024
0.1%
0.3%
0.1%
8月 2024
0.1%
0.6%
7月 2024
0.6%
0.5%
0.8%
6月 2024
0.8%
0.3%
1.1%
5月 2024
1.1%
1.0%
4月 2024
0.9%
0.7%
3月 2024
0.7%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.0%
0.0%
1月 2024
0.0%
0.0%
-0.2%
12月 2023
-0.2%
0.0%
-0.2%
11月 2023
0.0%
0.0%
-0.1%
10月 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
8月 2023
0.1%
-0.2%
-0.1%
7月 2023
0.1%
0.3%
0.1%
6月 2023
0.1%
0.2%
0.0%
5月 2023
0.0%
-0.4%
0.0%
4月 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
3月 2023
0.1%
0.2%
0.1%
2月 2023
0.1%
-0.2%
0.1%
1月 2023
0.0%
0.1%
0.0%
12月 2022
0.0%
0.3%
0.0%
11月 2022
-0.1%
-0.4%
-0.1%
10月 2022
-0.1%
-0.1%
0.0%
9月 2022
0.0%
0.5%
0.1%
8月 2022
-0.1%
0.2%
0.2%
7月 2022
-0.2%
-0.8%
-0.4%
6月 2022
-0.4%
0.9%
0.0%
5月 2022
0.1%
-0.6%
0.2%
4月 2022
0.0%
0.4%
0.4%
3月 2022
0.4%
2.0%
0.6%
2月 2022
0.8%
0.9%
1.4%
1月 2022
1.0%
1.2%
1.2%
12月 2021
1.2%
2.5%
1.3%
11月 2021
1.3%
0.5%
1.2%
10月 2021
1.1%
-0.6%
1.6%
9月 2021
1.6%
3.7%
3.5%
8月 2021
3.7%
1.2%
5.2%
7月 2021
4.5%
5.3%
5.7%
6月 2021
5.7%
5.5%
3.9%
5月 2021
3.9%
7.3%
1.4%
4月 2021
1.4%
-7.5%
-2.0%
3月 2021
-2.0%
3.6%
-2.1%
2月 2021
-1.9%
-7.4%
-1.9%
1月 2021
-2.4%
-4.4%
0.6%
12月 2020
0.6%
8.7%
4.1%
11月 2020
3.7%
7.5%
10.0%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件