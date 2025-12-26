经济日历部分

公共部门净现金需求显示了政府必须举债以维持财务承诺的货币金额。现金需要从金融市场筹集或从现金储备中提取。这可能与同一时期的公共部门借款接近，但也有一些交易（比如向私营部门和其他部门的贷款），这些交易对借款没有贡献。

英国公共部门由五个子部门组成：

  • 中央政府
  • 地方政府
  • 公共非金融企业
  • 英国央行
  • 公共金融企业（或公共部门银行，目前仅包括苏格兰皇家银行(RBS)）。

本报告中的数字没有考虑通货膨胀因素，是以当前价格表示的。

该指标按月计算，但由于数据波动，对年度数据的分析可以更清楚地反映公共资金和现金需求的状况。

英国公共部门净现金需求的变化通常不会影响英镑本身的报价。该指标应与其他变量一起解释。

最后值:

真实值

预测值

"英国公共部门净现金需求 (United Kingdom Public Sector Net Cash Requirement)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
£​-10.862 B
£​4.615 B
£​10.201 B
5月 2025
£​20.936 B
£​4.470 B
£​9.284 B
3月 2025
£​2.694 B
£​4.554 B
£​6.360 B
1月 2025
£​-22.484 B
£​-0.664 B
£​20.154 B
12月 2024
£​19.876 B
£​6.362 B
£​13.128 B
11月 2024
£​12.983 B
£​11.062 B
£​17.396 B
10月 2024
£​11.133 B
£​20.567 B
£​-20.446 B
9月 2024
£​-20.484 B
£​4.875 B
8月 2024
£​4.875 B
£​-22.499 B
£​16.905 B
7月 2024
£​19.232 B
£​6.622 B
6月 2024
£​6.622 B
£​26.199 B
£​18.796 B
5月 2024
£​18.135 B
£​16.862 B
£​-5.249 B
4月 2024
£​-5.217 B
£​20.739 B
3月 2024
£​20.739 B
£​1.071 B
£​3.236 B
2月 2024
£​3.024 B
£​-2.603 B
£​-22.482 B
1月 2024
£​-23.344 B
£​-3.730 B
£​14.335 B
12月 2023
£​12.863 B
£​4.306 B
£​12.583 B
11月 2023
£​12.453 B
£​2.952 B
£​11.808 B
10月 2023
£​13.329 B
£​3.974 B
£​-11.724 B
9月 2023
£​-11.812 B
£​5.641 B
£​1.514 B
8月 2023
£​2.468 B
£​5.075 B
£​-7.543 B
7月 2023
£​-7.474 B
£​4.023 B
£​11.337 B
6月 2023
£​11.976 B
£​4.602 B
£​3.673 B
5月 2023
£​4.132 B
£​7.324 B
£​12.715 B
4月 2023
£​13.667 B
£​-0.572 B
£​19.684 B
3月 2023
£​18.886 B
£​3.956 B
£​-1.693 B
2月 2023
£​-0.227 B
£​8.180 B
£​-29.327 B
1月 2023
£​-28.962 B
£​5.152 B
£​-1.517 B
12月 2022
£​17.210 B
£​6.357 B
£​20.034 B
11月 2022
£​20.336 B
£​8.847 B
£​9.997 B
10月 2022
£​9.732 B
£​10.085 B
£​9.992 B
9月 2022
£​10.136 B
£​10.534 B
£​5.297 B
8月 2022
£​5.321 B
£​11.236 B
£​-5.087 B
7月 2022
£​-4.693 B
£​12.195 B
£​12.795 B
6月 2022
£​12.610 B
£​12.910 B
£​12.103 B
5月 2022
£​12.024 B
£​16.737 B
£​2.287 B
4月 2022
£​2.367 B
£​16.737 B
£​-1.498 B
3月 2022
£​-2.416 B
£​26.103 B
£​2.346 B
2月 2022
£​2.478 B
£​28.381 B
£​-21.992 B
1月 2022
£​-21.984 B
£​25.021 B
£​18.072 B
12月 2021
£​18.125 B
£​29.922 B
£​37.002 B
11月 2021
£​36.980 B
£​29.956 B
£​61.552 B
10月 2021
£​61.452 B
£​19.684 B
£​6.061 B
9月 2021
£​4.688 B
£​28.702 B
£​5.811 B
8月 2021
£​5.834 B
£​31.159 B
£​-2.363 B
7月 2021
£​-2.290 B
£​25.806 B
£​11.193 B
6月 2021
£​11.254 B
£​36.312 B
£​21.703 B
5月 2021
£​21.710 B
£​36.152 B
£​33.520 B
4月 2021
£​33.564 B
£​23.358 B
£​15.581 B
3月 2021
£​19.225 B
£​36.384 B
£​14.364 B
123
