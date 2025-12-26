英国房产价格指数年率 y/y (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
房屋
|低级别
|2.6%
|3.1%
|
3.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.4%
|
2.6%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
房产价格指数年率y/y 用来衡量指定月份与去年同月相比，住宅地产平均值的变化。住宅地产相关信息来自国家地政局以及英国最大抵押贷款机构的统计数据。
指数计算是基于个人购房支付的价格。以下信息被排除在计算之外：
- 商业交易
- 不完全市场价值的销售
- 现有抵押贷款再融资
- 出售财产份额
- 根据强制购买订单，根据法院指令，以礼物的方式进行转让
- 不属于完全市场价值的其他交易
所收集的包含房地产销售价格的数据集没有考虑到房屋的物理特征（房地产类型、大小、位置和市场类别）。因此，在指数计算中使用了享乐回归和组合调整。此外，该指数是根据季节变化进行调整（因为房地产市场对季节变化非常敏感）。
这个指数反映了房地产市场的状况。由于季节性调整，HPI变化几乎显示出英国房地产市场的纯通胀。房产价格上涨是国民经济的一个有利因素，因为它说明了英镑通胀的上升。因此，HPI指数增长被视为对英镑报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"英国房产价格指数年率 y/y (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
2.6%
3.1%
3.1%
8月 2025
3.0%
3.1%
3.2%
7月 2025
2.8%
2.7%
3.6%
6月 2025
3.7%
4.4%
2.7%
5月 2025
3.9%
3.7%
3.6%
4月 2025
3.5%
4.2%
7.0%
2月 2025
5.4%
4.7%
4.8%
12月 2024
4.6%
3.8%
3.9%
11月 2024
3.3%
5.1%
3.0%
10月 2024
3.4%
4.7%
2.8%
8月 2024
2.8%
2.2%
7月 2024
2.2%
3.5%
2.7%
6月 2024
2.7%
2.2%
5月 2024
2.2%
1.9%
1.3%
4月 2024
1.1%
0.4%
0.9%
3月 2024
1.8%
-0.2%
2月 2024
-0.2%
-1.3%
1月 2024
-0.6%
-2.0%
-1.4%
12月 2023
-1.4%
-2.1%
2.3%
11月 2023
-2.1%
-0.8%
1.3%
10月 2023
-1.2%
0.7%
0.6%
9月 2023
-0.1%
0.2%
0.8%
8月 2023
0.2%
0.3%
0.7%
7月 2023
0.6%
0.5%
1.9%
6月 2023
1.7%
0.0%
1.8%
5月 2023
1.9%
1.1%
3.2%
4月 2023
3.5%
2.5%
4.1%
3月 2023
4.1%
7.6%
5.8%
2月 2023
5.5%
9.3%
6.5%
1月 2023
6.3%
10.9%
9.3%
12月 2022
9.8%
11.2%
10.6%
11月 2022
10.3%
12.2%
12.4%
10月 2022
12.6%
12.5%
9.9%
9月 2022
9.5%
14.5%
13.1%
8月 2022
13.6%
13.1%
16.0%
7月 2022
15.5%
10.2%
7.8%
6月 2022
7.8%
12.5%
12.8%
5月 2022
12.8%
10.8%
11.9%
4月 2022
12.4%
9.7%
9.7%
3月 2022
9.8%
9.7%
11.3%
2月 2022
10.9%
9.3%
10.2%
1月 2022
9.6%
9.9%
10.0%
11月 2021
10.0%
10.2%
9.8%
10月 2021
10.2%
10.1%
12.3%
9月 2021
11.8%
9.4%
10.2%
8月 2021
10.6%
9.8%
8.5%
7月 2021
8.0%
11.8%
13.1%
6月 2021
13.2%
9.5%
9.8%
5月 2021
10.0%
9.6%
9.6%
4月 2021
8.9%
9.5%
9.9%
