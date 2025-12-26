英国失业救济金申请人数变化 (United Kingdom Claimant Count Change)
|中级别
|25.7 K
|20.2 K
|
-2.0 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|10.9 K
|
25.7 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
申请失业救济人数变化表示指定月份申请失业救济金的总人数的变化。该指标是根据福利和社会支持系统的行政数据计算得出的。
其包括申请失业相关福利的人们，以及在失去赚钱机会时申请其他形式的财政支持。例如，这种形式包括所谓的“通用信贷”，即每月支付，现在取代了先前取消的6项福利和费用。
申请失业救济金人数的变化与失业率增长相关，但这两个指标并不是完全相同。首先，并不是所有的失业人员都会申请救济金，也不是所有失业人员都经过官方登记。其次，一些无法找工作的人们（例如，因疾病或残疾）也可能有资格申领救济金。
即便如此，该指标还是反映了劳动力市场的状况。申请失业救济金人数增长表示劳动力市场退化。就业报告是影响英国央行(BoE)货币政策委员会行为的最重要因素之一；因此，劳动力市场的疲软可能会对英镑报价产生负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国失业救济金申请人数变化 (United Kingdom Claimant Count Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
