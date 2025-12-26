经济日历部分

经济日历

国家

建造产出量月率 m/m (United Kingdom Construction Output m/m)

国家：
英国
GBP, 英镑
源：
国家统计局 (Office for National Statistics)
部门：
业务
低级别 0.2% 0.4%
0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.0%
0.2%
下次发布 实际值 预测值
以前
英国建筑业产出量 m/m 反映了指定月份与上月相比，国家建筑业活动的变化。在不包括增值税和建筑业分支付款的情况下，该指标的计算反映了相关期间应向客户支付的建筑和工程工作费用的金额。这一金额还包括企业主动进行的工作的成本（例如，用于最终租赁或出售的建筑物）。

这一计算是基于对职员100人以上或年营业额超过6000万英镑的8,000多家建筑企业的月度调查。这些企业代表了24个建筑行业，包括国内和商业建筑、道路和高速公路、桥梁和隧道、流体公用事业项目、电力和电信项目、钻井、现场准备和其他土木工程项目的建设。在指标计算中，将公司统计权重考虑在内。

月估值是根据季节变化进行调整的，因为建筑行业在很大程度上取决于假期和周末，以及天气和季节条件。每年对指标计算采用的季节调整参数进行修订。

建筑企业对国民生产总值的贡献大约是5.9%。因此，该指标受到分析师和经济学家的密切关注。它被认为是衡量经济健康的一个领先指标。建筑业增长也是衡量房地产市场活动和抵押贷款的主要指标。因此，该指标增长对英镑具有有利因素。

最后值:

真实值

预测值

"建造产出量月率 m/m (United Kingdom Construction Output m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7月 2025
0.2%
0.4%
0.3%
4月 2025
0.9%
0.0%
0.5%
2月 2025
0.4%
0.0%
-0.3%
12月 2024
-0.2%
-0.2%
0.6%
9月 2024
0.1%
0.0%
0.6%
8月 2024
0.4%
-0.4%
7月 2024
-0.4%
-0.6%
0.5%
6月 2024
0.5%
-0.2%
1.7%
5月 2024
1.9%
-1.1%
4月 2024
-1.4%
-0.4%
3月 2024
-0.4%
-1.9%
2月 2024
-1.9%
-0.2%
1.1%
1月 2024
1.1%
0.1%
-0.5%
12月 2023
-0.5%
0.0%
-0.7%
11月 2023
-0.2%
-0.2%
-0.4%
10月 2023
-0.5%
0.0%
0.4%
9月 2023
0.4%
0.0%
-0.8%
8月 2023
-0.5%
0.0%
-0.9%
7月 2023
-0.5%
0.0%
1.6%
6月 2023
1.6%
0.0%
-0.3%
5月 2023
-0.2%
0.0%
-0.9%
4月 2023
-0.6%
0.0%
0.2%
3月 2023
0.2%
0.0%
2.6%
2月 2023
2.4%
0.0%
-1.7%
1月 2023
-1.7%
0.0%
0.0%
12月 2022
0.0%
0.0%
-0.5%
11月 2022
0.0%
-0.1%
0.9%
10月 2022
0.8%
-0.1%
0.4%
9月 2022
0.4%
0.0%
0.6%
8月 2022
0.4%
0.1%
0.1%
7月 2022
-0.8%
0.4%
-1.4%
6月 2022
-1.4%
0.6%
1.8%
5月 2022
1.5%
0.1%
0.3%
4月 2022
-0.4%
-0.2%
1.7%
3月 2022
1.7%
-0.7%
0.2%
2月 2022
-0.5%
-0.5%
1.6%
1月 2022
1.1%
-0.5%
2.0%
12月 2021
2.0%
-0.4%
1.9%
11月 2021
3.5%
0.5%
-1.7%
10月 2021
-1.8%
1.9%
1.3%
9月 2021
1.3%
-0.1%
-0.7%
8月 2021
-0.2%
-0.9%
-1.0%
7月 2021
-1.6%
-1.9%
-1.3%
6月 2021
-1.3%
-2.1%
-0.7%
5月 2021
-0.8%
0.1%
-0.7%
4月 2021
-2.0%
0.8%
5.8%
3月 2021
5.8%
1.1%
2.3%
2月 2021
1.6%
1.8%
0.0%
1月 2021
0.9%
-0.1%
-2.9%
12月 2020
-2.9%
-1.4%
1.7%
