英国生产者输出物价指数年率 y/y (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Output y/y)

英国
GBP, 英镑
国家统计局 (Office for National Statistics)
价格
输出生产价格指数(PPI)年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份英国制造商在国内和国外市场通过出售商品获得的金额的变化。

除了生产成本以外，包括劳动力成本、原材料、能源和企业维护、销售价格还包括制造商的加价、贷款利息、设施和房屋维护和租赁费用。所有指数都不包括增值税(VAT)，但包括香烟、烟草制品、酒精和石油产品的消费税。

指数计算中包含的产品分为10个主要组：

  • 食品
  • 烟草和酒类
  • 服装、纺织品和皮革
  • 纸张和印刷
  • 石油产品
  • 化学品和药品
  • 金属、机械和设备
  • 计算机、电子和光学产品
  • 交通工具
  • 其他工业产品

来自这些类别的商品都被分组到一个篮子里。这些商品的输出价格是通过对制造商的月度调查来收集的。该指数是相对于当前设定的2010年基准年，基于权重来计算的。2010年的基准水平设定为100。权重每隔五年就会调整一次。

输出PPI反映了商品的输出价格，并从制造商角度描述了通货膨胀。因此，它略高于消费者通胀数据。指数增长通常被视为对英镑报价有利。

"英国生产者输出物价指数年率 y/y (United Kingdom Producer Price Index (PPI) Output y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
3.4%
0.5%
0.1%
12月 2024
0.1%
-1.0%
-0.5%
11月 2024
-0.6%
-1.5%
-0.9%
10月 2024
-0.8%
-2.1%
-0.7%
9月 2024
-0.7%
0.4%
0.3%
8月 2024
0.2%
0.8%
7月 2024
0.8%
1.4%
6月 2024
1.4%
0.1%
1.7%
5月 2024
1.7%
2.1%
1.1%
4月 2024
1.1%
0.6%
3月 2024
0.6%
1.5%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.4%
-0.3%
1月 2024
-0.6%
1.1%
0.1%
12月 2023
0.1%
-0.2%
-0.1%
11月 2023
-0.2%
-1.1%
-0.3%
10月 2023
-0.6%
0.3%
0.2%
9月 2023
-0.1%
0.0%
-0.5%
8月 2023
-0.4%
-1.9%
-0.7%
7月 2023
-0.8%
-1.2%
0.3%
6月 2023
0.1%
1.6%
2.7%
5月 2023
2.9%
4.1%
5.2%
4月 2023
5.4%
7.4%
8.5%
3月 2023
8.7%
10.8%
11.9%
2月 2023
12.1%
12.5%
13.5%
1月 2023
13.5%
14.4%
14.6%
12月 2022
14.7%
13.9%
16.2%
10月 2022
14.8%
14.8%
16.3%
9月 2022
15.9%
15.0%
16.4%
8月 2022
16.1%
17.8%
17.1%
7月 2022
17.1%
17.6%
16.4%
6月 2022
16.5%
16.8%
15.8%
5月 2022
15.7%
15.0%
14.7%
4月 2022
14.0%
12.5%
11.9%
3月 2022
11.9%
10.2%
10.2%
2月 2022
10.1%
10.2%
9.9%
1月 2022
9.9%
9.5%
9.3%
12月 2021
9.3%
9.1%
9.4%
11月 2021
9.1%
8.4%
8.6%
10月 2021
8.0%
7.7%
7.0%
9月 2021
6.7%
6.8%
6.0%
8月 2021
5.9%
4.6%
5.1%
7月 2021
4.9%
3.8%
4.5%
6月 2021
4.3%
5.2%
4.4%
5月 2021
4.6%
4.7%
4.0%
4月 2021
3.9%
2.7%
2.3%
3月 2021
1.9%
1.6%
0.9%
2月 2021
0.9%
0.1%
0.1%
1月 2021
-0.2%
-0.3%
-0.5%
12月 2020
-0.4%
-0.9%
-0.6%
11月 2020
-0.8%
-1.6%
-1.4%
12345
