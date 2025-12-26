核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份主要消费品和服务的价格的变化。从英国各地140个地区的20,000个销售点的每月电话调查，收集了有关价格的信息。由于其高波动性，食品、酒类、烟草和能源被排除在核心CPI计算之外。

一篮子商品和服务每年至少审查一次，以反映实际的经济、技术和文化模式。固定权重适用于列表中每一项的价格变化（篮子元素对最终指数的影响反映了它们对典型家庭预算的重要性）。如果某一品牌的产品从多种类型的商店中消失，那么在价格和质量上最接近它的品牌就会被选择来保持其代表性。

CPI计算不包括居住占用者的住房成本（税收、技术工作、维护）和税收。然而，在指数计算中包括公用事业费、小房子维修和公用事业系统的维护。

该指数经季节调整后，可以对价格变化进行逐月监测。 居民消费价格指数(CPI)是衡量英国通胀和经济状况的关键指标。该指数对利率、税收优惠具有影响，并用于工资和政府福利的调整等。作为通货膨胀的衡量指标，CPI对英镑报价具有很大的影响。该指标的增长可能对英镑产生积极的影响。

