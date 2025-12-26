英国居民消费价格指数（包括业主自住房屋成本）(CPIH)年率y/y (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
价格
|中级别
|4.1%
|4.2%
|
4.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|4.2%
|
4.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数（包括业主自住房屋成本）(CPIH)年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份从消费者角度得出的商品和服务的价格变化。这一指标对一篮子商品和服务进行了评估，这些商品和服务占家庭支出的比重较大。与居民消费价格指数形成对比，CPIH包含业主自住房屋成本。CPI是衡量消费者信心和地区通货膨胀的重要指标之一。CPI增长可能被视为对英镑报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"英国居民消费价格指数（包括业主自住房屋成本）(CPIH)年率y/y (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
4.1%
4.2%
4.1%
7月 2025
4.2%
3.9%
4.1%
6月 2025
4.1%
3.6%
4.0%
2月 2025
3.7%
3.5%
3.9%
12月 2024
3.5%
3.8%
3.5%
11月 2024
3.5%
3.2%
3.2%
9月 2024
2.6%
4.0%
3.1%
8月 2024
3.1%
3.1%
7月 2024
3.1%
2.8%
6月 2024
2.8%
2.8%
2.8%
5月 2024
2.8%
3.9%
3.0%
4月 2024
3.0%
3.8%
3月 2024
3.8%
3.7%
3.8%
2月 2024
3.8%
3.8%
4.2%
1月 2024
4.2%
3.6%
4.2%
12月 2023
4.2%
3.9%
4.2%
11月 2023
4.2%
4.6%
4.7%
10月 2023
4.7%
5.3%
6.3%
9月 2023
6.3%
5.4%
6.3%
8月 2023
6.3%
5.9%
6.4%
7月 2023
6.4%
6.6%
7.3%
6月 2023
7.3%
7.0%
7.9%
5月 2023
7.9%
7.4%
7.8%
4月 2023
7.8%
8.1%
8.9%
3月 2023
8.9%
8.3%
9.2%
2月 2023
9.2%
8.4%
8.8%
1月 2023
8.8%
8.9%
9.2%
12月 2022
9.2%
9.3%
9.3%
11月 2022
9.3%
9.4%
9.6%
10月 2022
9.6%
9.7%
8.8%
9月 2022
8.8%
9.5%
8.6%
8月 2022
8.6%
9.7%
8.8%
7月 2022
8.8%
9.1%
8.2%
6月 2022
8.2%
8.8%
7.9%
5月 2022
7.9%
7.6%
7.8%
4月 2022
7.8%
6.4%
6.2%
3月 2022
6.2%
5.9%
5.5%
2月 2022
5.5%
5.5%
4.9%
1月 2022
4.9%
5.3%
4.8%
12月 2021
4.8%
4.9%
4.6%
11月 2021
4.6%
3.9%
3.8%
10月 2021
3.8%
3.2%
2.9%
9月 2021
2.9%
3.0%
3.0%
8月 2021
3.0%
2.1%
2.1%
7月 2021
2.1%
2.8%
2.4%
6月 2021
2.4%
2.1%
2.1%
5月 2021
2.1%
1.3%
1.6%
4月 2021
1.6%
0.9%
1.0%
3月 2021
1.0%
0.5%
0.7%
2月 2021
0.7%
0.6%
0.9%
