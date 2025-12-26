英国央行利率决策是影响英镑报价的主要指标之一。这一决策由英国央行(BoE) 货币政策委员会采纳。

货币政策委员会每年召开八次会议，以确定国家货币政策，并设定利率。每次会议持续三天半。第一天，委员会成员研究当前的经济状况（包括内部议程和世界经济状况，以及影响金融和经济状况的主要事件）。第二天，成员们讨论了他们对当前国家货币政策的看法。第三天，成员们就货币政策措施和利率进行投票。

委员会利率决策在第二天中午12点公布。会议纪要随同利率决策公布在英国央行的网站上。

英国央行(BoE)可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通胀超过目标水平，英国央行(BoE)将试图使英镑升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。

因此，英国央行(BoE)的每个利率决策都会直接影响英镑的报价（尤其是利率变化时）。加息决策通常会导致英镑报价的升值。

