RICS 房产价格平衡由皇家特许衡量师协会公布。它表现了英国房屋价格的预期变化，被视为房屋价格通货膨胀的先行指标。全国调查涵盖了所有区域，包括与下列市场活动有关的19个问题：
- 最近3个月房屋租赁和购买的平均价格的变化
- 在过去一个月里，买方询价和新供应商指示的变化
- 过去一个月里，达成交易的变化
- 未来3个月、12个月和5年的预期价格变化
- 未售出房屋数量的变化
- 最近3个月租房需求和供给的变化
- 未来3个月、12个月和5年预期租金价格的变化
- 当前价格水平（非常昂贵、昂贵、价格合理、便宜、非常便宜）
所有评估都是相对的，而非绝对（价格变得更高、更低或保持不变）。
净差额数据可能在-100到100之间变动。差额正值表示房地产市场成增长态势，对GDP报价有积极的影响。负值意味着大多数受访者对当前的通胀趋势不太乐观。
调查结果被英国政府、英国央行和其他关键机构用作衡量英国当前和未来住房销售和租赁状况的指标。该指标受到市场分析师和投资者的密切关注。
最后值:
真实值
预测值
"英国 RICS 房产价格平衡 (RICS United Kingdom House Price Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-16.0%
-29.9%
-19.0%
10月 2025
-19.0%
-7.3%
-15.0%
9月 2025
-15.0%
-19.0%
8月 2025
-19.0%
-4.2%
-13.0%
7月 2025
-13.0%
-7.6%
-7.0%
6月 2025
-7.0%
-16.4%
-8.0%
5月 2025
-8.0%
-26.6%
-39.0%
4月 2025
-39.0%
-2.9%
2.0%
3月 2025
2.0%
2.0%
11.0%
2月 2025
11.0%
15.8%
22.0%
1月 2025
22.0%
26.0%
28.0%
12月 2024
28.0%
21.3%
25.0%
11月 2024
25.0%
-8.0%
16.0%
10月 2024
16.0%
7.0%
11.0%
9月 2024
11.0%
-1.9%
0.0%
8月 2024
1.0%
-24.0%
-18.0%
7月 2024
-19.0%
-2.2%
-17.0%
6月 2024
-17.0%
9.3%
-17.0%
5月 2024
-17.0%
-1.4%
-7.0%
4月 2024
-5.0%
-3.1%
-5.0%
3月 2024
-4.0%
26.4%
-11.0%
2月 2024
-10.0%
-22.8%
-19.0%
1月 2024
-18.0%
-40.5%
-29.0%
12月 2023
-30.0%
27.2%
-40.0%
11月 2023
-43.0%
0.0%
-57.0%
10月 2023
-63.0%
-50.6%
-66.0%
9月 2023
-69.0%
-61.1%
-66.0%
8月 2023
-68.0%
-49.8%
-55.0%
7月 2023
-53.0%
-38.1%
-51.0%
6月 2023
-46.0%
-34.5%
-33.0%
5月 2023
-30.0%
-41.1%
-43.0%
4月 2023
-39.0%
-45.6%
-43.0%
3月 2023
-43.0%
-38.0%
-45.0%
2月 2023
-48.0%
-44.7%
-41.0%
1月 2023
-47.0%
-33.6%
-36.0%
12月 2022
-42.0%
-31.8%
-22.0%
11月 2022
-25.0%
15.0%
3.0%
10月 2022
-2.0%
42.5%
29.0%
9月 2022
32.0%
58.3%
50.0%
8月 2022
53.0%
64.5%
53.0%
7月 2022
63.0%
69.6%
56.0%
6月 2022
65.0%
30.2%
64.0%
5月 2022
73.0%
63.3%
73.0%
4月 2022
80.0%
77.5%
73.0%
3月 2022
74.0%
77.7%
81.0%
2月 2022
79.0%
72.5%
82.0%
1月 2022
74.0%
21.7%
77.0%
12月 2021
69.0%
71.4%
77.0%
11月 2021
71.0%
69.9%
75.0%
10月 2021
70.0%
47.2%
67.0%
