英国贸易差额 (United Kingdom Trade Balance)

国家：
英国
GBP, 英镑
源：
国家统计局 (Office for National Statistics)
部门：
交易
中级别 £​-22.244 B £​-22.053 B
£​-22.156 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
£​-20.681 B
£​-22.244 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

贸易差额显示了选定时间段内国家进出口贸易额的变化。经济学家使用贸易平衡来评估国家之间贸易流动的结构。

当进口商品和服务大于出口时，形成贸易逆差。对于那些经济高度发达的国家而言，例如英国，这意味着劳动密集型生产转移到了海外，从而抑制了通货膨胀，维持了高水平的生活标准。在这些情况下，贸易逆差被其他经济互动的方式所覆盖，例如发行债券。

当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。

贸易差额对英镑报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。相反，如果经济快速增长，发达国家还是宁愿发展进口，以确保价格的竞争。这可能会对英镑报价产生一定的影响。

最后值:

真实值

预测值

"英国贸易差额 (United Kingdom Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7月 2025
£​-22.244 B
£​-22.053 B
£​-22.156 B
4月 2025
£​-23.206 B
£​-18.361 B
£​-19.869 B
2月 2025
£​-20.809 B
£​-22.108 B
£​-18.219 B
1月 2025
£​-17.849 B
£​-18.208 B
£​-19.723 B
12月 2024
£​-17.447 B
£​-19.161 B
£​-18.900 B
9月 2024
£​-16.321 B
£​-19.924 B
£​-15.212 B
8月 2024
£​-15.060 B
£​-20.003 B
7月 2024
£​-20.003 B
£​-15.434 B
£​-18.894 B
6月 2024
£​-18.894 B
£​-17.252 B
£​-18.593 B
5月 2024
£​-17.920 B
£​-19.440 B
4月 2024
£​-19.610 B
£​-13.970 B
3月 2024
£​-13.970 B
£​-14.212 B
2月 2024
£​-14.212 B
£​-14.546 B
£​-14.097 B
1月 2024
£​-14.515 B
£​-14.792 B
£​-13.989 B
12月 2023
£​-13.989 B
£​-15.181 B
£​-15.125 B
11月 2023
£​-14.189 B
£​-17.978 B
£​-15.936 B
10月 2023
£​-17.032 B
£​-15.196 B
£​-14.288 B
9月 2023
£​-14.288 B
£​-15.112 B
£​-15.516 B
8月 2023
£​-15.950 B
£​-14.833 B
£​-13.905 B
7月 2023
£​-14.064 B
£​-17.196 B
£​-15.455 B
6月 2023
£​-15.455 B
£​-17.039 B
£​-18.411 B
5月 2023
£​-18.723 B
£​-15.771 B
£​-14.639 B
4月 2023
£​-14.996 B
£​-17.073 B
£​-16.356 B
3月 2023
£​-16.356 B
£​-17.856 B
£​-16.635 B
2月 2023
£​-17.534 B
£​-18.740 B
£​-16.093 B
1月 2023
£​-17.855 B
£​-17.658 B
£​-19.271 B
12月 2022
£​-19.271 B
£​-15.160 B
£​-14.655 B
11月 2022
£​-15.623 B
£​-19.564 B
£​-12.258 B
10月 2022
£​-14.476 B
£​-20.894 B
£​-15.656 B
9月 2022
£​-15.656 B
£​-21.968 B
£​-17.177 B
8月 2022
£​-19.257 B
£​-22.615 B
£​-17.594 B
7月 2022
£​-19.362 B
£​-22.695 B
£​-22.847 B
6月 2022
£​-22.847 B
£​-22.159 B
£​-20.666 B
5月 2022
£​-21.445 B
£​-20.401 B
£​-21.522 B
4月 2022
£​-20.893 B
£​-18.464 B
£​-23.897 B
3月 2022
£​-23.897 B
£​-16.001 B
£​-21.614 B
2月 2022
£​-20.594 B
£​-20.072 B
£​-23.898 B
1月 2022
£​-26.499 B
£​-13.275 B
£​-12.354 B
12月 2021
£​-12.354 B
£​-13.035 B
£​-12.701 B
11月 2021
£​-11.337 B
£​-12.642 B
£​-11.807 B
10月 2021
£​-13.934 B
£​-12.305 B
£​-14.736 B
9月 2021
£​-14.736 B
£​-11.763 B
£​-13.714 B
8月 2021
£​-14.927 B
£​-11.585 B
£​-14.095 B
7月 2021
£​-12.706 B
£​-12.069 B
£​-11.988 B
6月 2021
£​-11.988 B
£​-13.183 B
£​-9.601 B
5月 2021
£​-8.481 B
£​-13.183 B
£​-10.948 B
4月 2021
£​-10.958 B
£​-12.965 B
£​-11.710 B
3月 2021
£​-11.710 B
£​-12.233 B
£​-10.510 B
2月 2021
£​-16.442 B
£​-11.076 B
£​-12.592 B
1月 2021
£​-9.826 B
£​-10.205 B
£​-14.315 B
12345
导出报告

