英国央行货币政策委员会(MPC)投票不变 (Bank of England (BoE) Monetary Policy Committee (MPC) Vote Unchanged)
英国央行(BoE)货币政策投票不变是会议纪要的一部分，随同利率决策一同发布。
货币政策委员会每年召开八次会议，以确定国家货币政策，并设定利率。每次会议持续时间超过3天。第一天，委员会成员研究当前的经济状况（包括内部议程和世界经济状况，以及影响金融和经济状况的主要事件）。第二天，成员们讨论了他们对当前国家货币政策的看法。第三天，成员们就货币政策措施和利率进行投票。 英国央行(BoE)可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通胀超过目标水平，英国央行(BoE)将试图使英镑升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。当情况稳定且不需要干预时，利率保持在同一水平。
英国央行(BoE)不变的投票数量表明，认为当前状况稳定，通胀增长或降低利率接近目标水平并建议保持货币政策不变的委员会成员的数量。该指标本身并不会导致英镑的波动。
