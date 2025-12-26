NIESR 英国国内生产总值预估 (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)
|低级别
|-0.1%
|
-0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
全英经济社会研究学会(NIESR)国民生产总值(GDP)预估由国家经济与社会研究所发布。这是根据统计模式和公布的数据，对国民生产总值进行非正式的初步月度计算。这个指数用来衡量过去3个月期间在英国生产的全部商品和服务的预估值变化。
该计算涵盖了英国经济的五大行业：工业、农业、建筑、私人服务和公共服务（教育、卫生、国防、行政）。该计算基于与这些行业相关的月度发布指数。这些包括生产指数、建筑量、服务业生产指数、零售销售等。
农业和公共服务没有明显的指标变量。因此，这些行业的数据使用插值和数学模式计算，并考虑到以前收到的数据。
NIESR报告在官方季度统计数据发布前三周发布，被分析师解释为初步的GDP替代预测。由此产生的数据通常与官方对国内生产总值的估计是密切相关的。然而，该指标对英镑报价没有重大影响，因为它通常作为在官方季度统计数据公布前为交易者提供的初步指导。
最后值:
真实值
预测值
"NIESR 英国国内生产总值预估 (NIESR United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) Estimate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件