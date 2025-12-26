全英经济社会研究学会(NIESR)国民生产总值(GDP)预估由国家经济与社会研究所发布。这是根据统计模式和公布的数据，对国民生产总值进行非正式的初步月度计算。这个指数用来衡量过去3个月期间在英国生产的全部商品和服务的预估值变化。

该计算涵盖了英国经济的五大行业：工业、农业、建筑、私人服务和公共服务（教育、卫生、国防、行政）。该计算基于与这些行业相关的月度发布指数。这些包括生产指数、建筑量、服务业生产指数、零售销售等。

农业和公共服务没有明显的指标变量。因此，这些行业的数据使用插值和数学模式计算，并考虑到以前收到的数据。

NIESR报告在官方季度统计数据发布前三周发布，被分析师解释为初步的GDP替代预测。由此产生的数据通常与官方对国内生产总值的估计是密切相关的。然而，该指标对英镑报价没有重大影响，因为它通常作为在官方季度统计数据公布前为交易者提供的初步指导。

最后值: