英国居民消费价格指数月率 m/m (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) m/m)

国家：
英国
GBP, 英镑
源：
国家统计局 (Office for National Statistics)
部门：
价格
中级别 0.0% 0.4%
0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.1%
0.0%
下次发布 实际值 预测值
以前
居民消费价格指数(CPI)月率m/m 反映了与上月相比，指定月份700种消费品和服务的价格的变化。从英国各地140个地区的20,000个销售点的每月电话调查，收集了有关价格的信息。

一篮子商品和服务每年至少审查一次，以反映实际的经济、技术和文化模式。固定权重适用于列表中每一项的价格变化（篮子元素对最终指数的影响反映了它们对典型家庭预算的重要性）。如果某一品牌的产品从多种类型的商店中消失，那么在价格和质量上最接近它的品牌就会被选择来保持其代表性。

CPI计算不包括居住占用者的住房成本（税收、技术工作、维护）和税收。然而，在指数计算中包括公用事业费、小房子维修和公用事业系统的维护。

该指数经季节调整后，可以对价格变化进行逐月监测。 居民消费价格指数(CPI)是衡量英国通胀和经济状况的关键指标。该指数对利率、税收优惠具有影响，并用于工资和政府福利的调整等。作为通货膨胀的衡量指标，CPI对英镑报价具有很大的影响。该指标的增长可能对英镑产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"英国居民消费价格指数月率 m/m (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
0.0%
0.4%
0.3%
7月 2025
0.1%
0.3%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.5%
0.2%
2月 2025
0.4%
-0.2%
-0.1%
12月 2024
0.3%
0.2%
0.1%
11月 2024
0.1%
0.1%
0.6%
10月 2024
0.6%
0.2%
0.0%
9月 2024
0.0%
0.1%
0.3%
8月 2024
0.3%
-0.2%
7月 2024
-0.2%
0.1%
6月 2024
0.1%
0.2%
0.3%
5月 2024
0.3%
0.1%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.1%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.1%
-0.6%
1月 2024
-0.6%
-1.0%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.0%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
0.3%
0.0%
10月 2023
0.0%
1.2%
0.5%
9月 2023
0.5%
0.5%
0.3%
8月 2023
0.3%
0.5%
-0.4%
7月 2023
-0.4%
-0.2%
0.1%
6月 2023
0.1%
0.9%
0.7%
5月 2023
0.7%
0.5%
1.2%
4月 2023
1.2%
1.7%
0.8%
3月 2023
0.8%
0.4%
1.1%
2月 2023
1.1%
0.2%
-0.6%
1月 2023
-0.6%
0.4%
0.4%
12月 2022
0.4%
1.2%
0.4%
11月 2022
0.4%
1.2%
2.0%
10月 2022
2.0%
1.3%
0.5%
9月 2022
0.5%
1.3%
0.5%
8月 2022
0.5%
1.2%
0.6%
7月 2022
0.6%
0.0%
0.8%
6月 2022
0.8%
0.4%
0.7%
5月 2022
0.7%
1.9%
2.5%
4月 2022
2.5%
0.9%
1.1%
3月 2022
1.1%
0.3%
0.8%
2月 2022
0.8%
0.5%
-0.1%
1月 2022
-0.1%
0.1%
0.5%
12月 2021
0.5%
0.5%
0.7%
11月 2021
0.7%
0.5%
1.1%
10月 2021
1.1%
0.0%
0.3%
9月 2021
0.3%
0.4%
0.7%
8月 2021
0.7%
-0.1%
0.0%
7月 2021
0.0%
0.3%
0.5%
6月 2021
0.5%
0.1%
0.6%
5月 2021
0.6%
0.2%
0.6%
4月 2021
0.6%
-0.1%
0.3%
3月 2021
0.3%
0.0%
0.1%
12345
