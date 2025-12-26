英国公共部门净借款 (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
政府
|低级别
|£20.246 B
|£29.649 B
|
£15.318 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
公共部门净借款显示了指定月份期间公共部门总支出（当前支出加上净投资）和收入（当期收入，主要是税收）之间的差额。
英国公共部门由五个子部门组成：
- 中央政府
- 地方政府
- 公共非金融企业
- 英国央行
- 公共金融企业（或公共部门银行，目前仅包括苏格兰皇家银行(RBS)）。
本报告中的数字没有考虑通货膨胀因素，是以当前价格表示的。
如果支出和收入之间的差额为正值，这就表示为赤字。这意味着公共债务增长。从历史角度看，公共部门债务是由几代政府累积多年而成的。它主要通过发行金边债券和国库债券来偿还。
该指标按月计算，但由于数据波动，对年度数据的分析可以更清楚地反映公共资金的状况。
英国公共部门净借款的变化通常不会影响英镑本身的报价。该指标应与其他变量一起解释。
最后值:
真实值
预测值
"英国公共部门净借款 (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
£20.246 B
£29.649 B
£15.318 B
5月 2025
£17.686 B
£12.969 B
£20.052 B
3月 2025
£16.444 B
£-5.250 B
£12.310 B
1月 2025
£-15.442 B
£6.762 B
£18.119 B
12月 2024
£17.811 B
£1.940 B
£11.800 B
11月 2024
£11.249 B
£11.657 B
£18.217 B
10月 2024
£17.350 B
£26.826 B
£16.140 B
9月 2024
£16.610 B
£13.734 B
8月 2024
£13.734 B
£-1.591 B
£3.095 B
7月 2024
£2.180 B
£13.589 B
6月 2024
£13.589 B
£20.772 B
£15.573 B
5月 2024
£14.100 B
£8.292 B
£17.520 B
4月 2024
£19.590 B
£11.015 B
3月 2024
£11.015 B
£7.856 B
£8.600 B
2月 2024
£7.477 B
£-15.946 B
£-17.038 B
1月 2024
£-17.615 B
£0.250 B
£6.451 B
12月 2023
£6.846 B
£22.117 B
£12.781 B
11月 2023
£13.409 B
£5.981 B
£15.103 B
10月 2023
£13.972 B
£8.240 B
£13.718 B
9月 2023
£13.526 B
£19.831 B
£10.576 B
8月 2023
£10.756 B
£9.817 B
£-1.204 B
7月 2023
£3.480 B
£17.025 B
£17.112 B
6月 2023
£17.666 B
£27.518 B
£15.781 B
5月 2023
£19.224 B
£14.931 B
£21.997 B
4月 2023
£24.739 B
£8.773 B
£20.022 B
3月 2023
£20.709 B
£22.942 B
£12.501 B
2月 2023
£15.859 B
£7.673 B
£-9.104 B
1月 2023
£-6.242 B
£16.137 B
£24.823 B
12月 2022
£26.581 B
£18.029 B
£18.819 B
11月 2022
£21.196 B
£8.064 B
£13.373 B
10月 2022
£12.728 B
£15.376 B
£16.935 B
9月 2022
£19.248 B
£19.325 B
£8.580 B
8月 2022
£11.056 B
£9.294 B
£2.106 B
7月 2022
£4.180 B
£11.763 B
£20.093 B
6月 2022
£22.115 B
£-10.300 B
£11.796 B
5月 2022
£13.226 B
£5.419 B
£21.132 B
4月 2022
£17.796 B
£8.510 B
£13.910 B
3月 2022
£17.319 B
£15.048 B
£9.850 B
2月 2022
£12.348 B
£7.681 B
£-7.833 B
1月 2022
£-3.650 B
£14.985 B
£14.574 B
12月 2021
£16.084 B
£12.034 B
£13.979 B
11月 2021
£16.620 B
£12.034 B
£11.627 B
10月 2021
£18.035 B
£17.603 B
£19.938 B
9月 2021
£21.014 B
£27.152 B
£16.060 B
8月 2021
£19.780 B
£16.111 B
£6.206 B
7月 2021
£9.619 B
£18.698 B
£20.734 B
6月 2021
£22.020 B
£24.773 B
£19.870 B
5月 2021
£23.605 B
£18.493 B
£28.332 B
4月 2021
£30.962 B
£13.566 B
£25.530 B
3月 2021
£27.271 B
£22.064 B
£15.312 B
