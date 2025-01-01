文档部分
MQL5参考标准程序库自定义图形CCanvasCreateBitmap 

CreateBitmap

创建一个图形资源，且与一个图表对象绑定。

1. 在当前图表的主窗口里创建一个图形资源。

bool  CreateBitmap(
   const string       name,                                 // 名称
   const datetime     time,                                 // 时间
   const double       price,                                // 价位
   const int          width,                                // 宽度
   const int          height,                               // 高度
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // 格式
   );

2. 使用图表 ID 和子窗口号码创建一个图形资源。

bool  CreateBitmap(
   const long         chart_id,                             // 图表 ID
   const int          subwin,                               // 子窗口号码
   const string       name,                                 // 名称
   const datetime     time,                                 // 时间
   const double       price,                                // 价位
   const int          width,                                // 宽度
   const int          height,                               // 高度
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // 格式
   );

参数

chart_id

[输入]  用于创建一个对象的图表 ID。

subwin

[输入]  用于创建一个对象的图表子窗口号码。

name

[输入]  图表对象名称和图形资源名称的前缀。

time

[输入]  图表对象锚点的时间坐标。

price

[输入]  图表对象锚点的价格坐标。

width

[输入]  图形资源宽度 (沿 X 轴尺寸), 单位为像素。

height

[输入]  图形资源高度 (沿 Y 轴尺寸), 单位为像素。

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[输入]  颜色处理方法。参阅 ResourceCreate() 函数描述来了解更多关于颜色处理的方法。

返回值

true - 如果成功, 否则 - false

注释

如果使用函数的第一种版本, 则对象将被创建于当前图表的主窗口。

对象的大小将与图形资源的大小一致。