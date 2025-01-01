- Attach
Pie
在(x1,y1)和(x2,y2)位置的矩形上绘制椭圆形的填充扇形。直线从椭圆形中心横切扇形边界，延伸至(x3,y3)和(x4,y4)两个坐标点。
|
void Pie(
参数
x1
[in] 形成矩形的左上角的 X 坐标。
y1
[in] 形成矩形的左上角的 Y 坐标。
x2
[in] 形成矩形的右下角的 X 坐标。
y2
[in] 形成矩形的右下角的 Y 坐标。
x3
[in] 直线从矩形中心点开始绘制到第一个点的 X 坐标，以获得弧形边界。
y3
[in] 直线从矩形中心点开始绘制到第一个点的 Y 坐标，以获得弧形边界。
x4
[in] 直线从矩形中心点开始绘制到第二个点的 X 坐标，以获得弧形边界。
y4
[in] 直线从矩形中心点开始绘制到第二个点的 Y 坐标，以获得弧形边界。
clr
[in] ARGB格式的扇形边界颜色。
fill_clr
[in] ARGB格式的扇形填充颜色。使用ColorToARGB() 函数，将颜色转换为ARGB格式。
在矩形上，绘制中心点在(x,y)，半径为rx和ry的椭圆形的填充扇形。使用通过fi3和fi4的夹角形成的射线从椭圆形中心横切扇形边界。
|
void Pie(
在矩形上，绘制中心点在(x,y)，半径为rx和ry的椭圆形的填充扇形，并返回弧形边界的坐标。使用通过fi3和fi4的夹角形成的射线从椭圆形中心横切扇形边界。
|
void Pie(
参数
x
[in] 椭圆形中心的 X 坐标。
y
[in] 椭圆形中心的 Y 坐标。
rx
[in] 像素表示的X 轴上的椭圆形半径。
ry
[in] 像素表示的X 轴上的椭圆形半径。
fi3
[in] 定义弧形第一个边界的弧度角。
fi4
[in] 定义弧形第二个边界的弧度角。
x3
[out] 获得第一个弧形边界 X 坐标的变量。
y3
[out] 获得第一个弧形边界 Y 坐标的变量。
x4
[out] 获得第二个弧形边界 X 坐标的变量。
y4
[out] 获得第二个弧形边界 Y 坐标的变量。
clr
[in] ARGB格式的扇形边界颜色。
fill_clr
[in] ARGB格式的扇形填充颜色。使用ColorToARGB() 函数，将颜色转换为ARGB格式。
调用类函数的示例：
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>