- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
TriangleAA
使用反锯齿算法绘制一个三角形。
|
void TriangleAA(
参数
x1
[输入] 三角形第一个对角的 X 坐标。
y1
[输入] 三角形第一个对角的 Y 坐标。
x2
[输入] 三角形第二个对角的 X 坐标。
y2
[输入] 三角形第二个对角的 Y 坐标。
x3
[输入] 三角形第三个边角的 X 坐标。
y3
[输入] 三角形第三个对角的 Y 坐标。
clr
[输入] ARGB 格式的颜色值。
style=UINT_MAX
[输入] 线形是 ENUM_LINE_STYLE 枚举值之一或一个自定义数值。