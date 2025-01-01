CCanvas

CCanvas是一种用于简化创建自定义图像的类。

描述

CCanvas提供了图形源的创建（绑定或未绑定图表对象）以及绘制图形基本物件。

声明

class CCanvas

主题

#include <Canvas\Canvas.mqh>

继承体系 CCanvas 直接分支 CChartCanvas, CFlameCanvas

按组划分类函数