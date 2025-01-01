- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
CCanvas
CCanvas是一种用于简化创建自定义图像的类。
描述
CCanvas提供了图形源的创建（绑定或未绑定图表对象）以及绘制图形基本物件。
声明
|
class CCanvas
主题
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
继承体系
CCanvas
直接分支
CChartCanvas, CFlameCanvas
按组划分类函数
|
创建
|
|
将OBJ_BITMAP_LABEL对象附加到CCanvas类的实例
|
创建一个未绑定图表对象的图形源
|
创建一个绑定图表对象的图形源
|
创建一个绑定图表对象的图形源
|
破坏图形源
|
属性
|
|
获得绑定图表对象的名称
|
获得图形源的名称
|
获得图形源的宽度
|
获得图形源的高度
|
设置线条样式
|
更新屏幕上的对象
|
|
显示屏幕上的变化
|
调整图形源的大小
|
擦除/填充颜色
|
|
擦除或填充指定颜色
|
数据访问
|
|
获得指定坐标点的颜色
|
设置指定坐标点的颜色
|
绘制基本物件
|
|
绘制垂直线
|
绘制水平线
|
绘制手绘线
|
绘制多段线
|
绘制多边形
|
绘制一个矩形
|
绘制一个圆形
|
绘制一个三角形
|
绘制一个椭圆形
|
绘制一个椭圆弧线
|
绘制一个椭圆扇形
|
绘制填充好的基本物件
|
|
绘制一个填充好的矩形
|
绘制一个填充好的圆形
|
绘制一个填充好的三角形
|
绘制一个填充多边形
|
绘制一个填充椭圆形
|
填充一个区域
|
柔化绘制基本物件
|
|
绘制一个像素
|
绘制一条线
|
绘制多段线
|
绘制多边形
|
绘制一个三角形
|
绘制一个圆形
|
绘制一个椭圆形
|
绘制一条线
|
绘制多段线
|
绘制多边形
|
绘制一个三角形
|
绘制一个圆形
|
绘制一个椭圆形
|
通过抗锯齿算法绘制一段具有指定宽度的手绘线。
|
通过抗锯齿算法绘制一段具有指定宽度的手绘垂直线。
|
通过抗锯齿算法绘制一段具有指定宽度的手绘水平线
|
通过两种抗锯齿算法绘制一个指定宽度的多边形
|
通过抗锯齿算法绘制一个指定宽度的多边形
|
通过两种抗锯齿算法绘制一个指定宽度的多段线
|
通过抗锯齿算法绘制一个指定宽度的多段线
|
文本
|
|
设置字体参数
|
设置字体名称
|
设置字体大小
|
设置字体标识
|
设置字体倾斜角度
|
获得字体参数
|
获得字体名称
|
获得字体大小
|
获得字体标识
|
获得字体倾斜角度
|
展示文本
|
获得文本宽度
|
获得文本高度
|
获得文本大小
|
透明度
|
|
设置透明度水平
|
输入/ 输出
|
|
读取BMP格式的图像