MQL5参考标准程序库自定义图形CCanvas 

CCanvas

CCanvas是一种用于简化创建自定义图像的类。

描述

CCanvas提供了图形源的创建（绑定或未绑定图表对象）以及绘制图形基本物件。

声明

   class CCanvas

主题

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

继承体系

  CCanvas

直接分支

CChartCanvas, CFlameCanvas

按组划分类函数

创建

 

Attach

将OBJ_BITMAP_LABEL对象附加到CCanvas类的实例

Create

创建一个未绑定图表对象的图形源

CreateBitmap

创建一个绑定图表对象的图形源

CreateBitmapLabel

创建一个绑定图表对象的图形源

Destroy

破坏图形源

属性

 

ChartObjectName

获得绑定图表对象的名称

ResourceName

获得图形源的名称

Width

获得图形源的宽度

Height

获得图形源的高度

LineStyleSet

设置线条样式

更新屏幕上的对象

 

Update

显示屏幕上的变化

Resize

调整图形源的大小

擦除/填充颜色

 

Erase

擦除或填充指定颜色

数据访问

 

PixelGet

获得指定坐标点的颜色

PixelSet

设置指定坐标点的颜色

绘制基本物件

 

LineVertical

绘制垂直线

LineHorizontal

绘制水平线

Line

绘制手绘线

Polyline

绘制多段线

Polygon

绘制多边形

EllipseWu

绘制一个矩形

Circle

绘制一个圆形

Triangle

绘制一个三角形

Ellipse

绘制一个椭圆形

Arc

绘制一个椭圆弧线

Pie

绘制一个椭圆扇形

绘制填充好的基本物件

 

FillRectangle

绘制一个填充好的矩形

FillCircle

绘制一个填充好的圆形

FillTriangle

绘制一个填充好的三角形

FillPolygon

绘制一个填充多边形

FillEllipse

绘制一个填充椭圆形

Fill

填充一个区域

柔化绘制基本物件

 

PixelSetAA

绘制一个像素

LineAA

绘制一条线

PolylineAA

绘制多段线

PolygonAA

绘制多边形

TriangleAA

绘制一个三角形

CircleAA

绘制一个圆形

EllipseAA

绘制一个椭圆形

LineWu

绘制一条线

PolylineWu

绘制多段线

PolygonWu

绘制多边形

TriangleWu

绘制一个三角形

CircleWu

绘制一个圆形

EllipseWu

绘制一个椭圆形

LineThick

通过抗锯齿算法绘制一段具有指定宽度的手绘线。

LineThickVertical

通过抗锯齿算法绘制一段具有指定宽度的手绘垂直线。

LineThickHorizontal

通过抗锯齿算法绘制一段具有指定宽度的手绘水平线

PolygonSmooth

通过两种抗锯齿算法绘制一个指定宽度的多边形

PolygonThick

通过抗锯齿算法绘制一个指定宽度的多边形

PolylineSmooth

通过两种抗锯齿算法绘制一个指定宽度的多段线

PolylineThick

通过抗锯齿算法绘制一个指定宽度的多段线

文本

 

FontSet

设置字体参数

FontNameSet

设置字体名称

FontSizeSet

设置字体大小

FontFlagsSet

设置字体标识

FontAngleSet

设置字体倾斜角度

FontGet

获得字体参数

FontNameGet

获得字体名称

FontSizeGet

获得字体大小

FontFlagsGet

获得字体标识

FontAngleGet

获得字体倾斜角度

TextOut

展示文本

TextWidth

获得文本宽度

TextHeight

获得文本高度

TextSize

获得文本大小

透明度

 

TransparentLevelSet

设置透明度水平

输入/ 输出

 

LoadFromFile

读取BMP格式的图像