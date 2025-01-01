文档部分
LineThick

通过抗锯齿算法绘制一段具有指定宽度的手绘线。

void  LineThick(
   const int      x1,            // 这段线条第一个点的X坐标
   const int      y1,            // 这段线条第一个点的Y坐标
   const int      x2,            // 这段线条第二个点的X坐标
   const int      y2,            // 这段线条第二个点的Y坐标
   const uint     clr,           // 颜色
   const int      size,          // 线条宽度
   const uint     style,         // 线条样式
   ENUM_LINE_END  end_style      // 线条末端样式
   )

参数

x1

[in]  这段线条第一个点的X坐标。

y1

[in]  这段线条第一个点的Y坐标。

x2

[in]  这段线条第二个点的X坐标。

y2

[in]  这段线条第二个点的Y坐标。

clr

[in]  ARGB颜色格式。

size

[in]  线条宽度。

style

[in]  线条样式就是ENUM_LINE_STYLE 枚举值或自定义值的其中一个。

end_style

[in]  线条样式就是ENUM_LINE_END枚举值的其中一个

ENUM_LINE_END

ID

描述

LINE_END_ROUND

线条末端为圆形。

LINE_END_BUTT

线条末端剪切。

LINE_END_SQUARE

线条末端为填充好的矩形。  