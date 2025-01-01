- Attach
LineThick
通过抗锯齿算法绘制一段具有指定宽度的手绘线。
|
void LineThick(
参数
x1
[in] 这段线条第一个点的X坐标。
y1
[in] 这段线条第一个点的Y坐标。
x2
[in] 这段线条第二个点的X坐标。
y2
[in] 这段线条第二个点的Y坐标。
clr
[in] ARGB颜色格式。
size
[in] 线条宽度。
style
[in] 线条样式就是ENUM_LINE_STYLE 枚举值或自定义值的其中一个。
end_style
[in] 线条样式就是ENUM_LINE_END枚举值的其中一个
|
ID
|
描述
|
LINE_END_ROUND
|
线条末端为圆形。
|
LINE_END_BUTT
|
线条末端剪切。
|
LINE_END_SQUARE
|
线条末端为填充好的矩形。