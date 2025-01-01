文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertTradeEventPositionVolumeChanged 

TradeEventPositionVolumeChanged

"持仓量改变" 事件处理器。

virtual bool  TradeEventPositionVolumeChanged()

返回值

CExpert 方法不做任何事且永远返回 true。